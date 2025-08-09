Ногти крепче, кожа мягче: как простой таз с водой способен заменить спа-салон

Эфирные масла лаванды, мяты и чайного дерева снимают воспаление и расслабляют мышцы — ароматерапевты

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После долгого дня ваши ноги заслуживают больше, чем просто отдых. Ванночки с эфирными маслами — это не только способ снять усталость, но и эффективная процедура для кожи, ногтей и общего самочувствия. Этот маленький домашний ритуал легко превратить в настоящий SPA-сеанс, который подарит вам ощущение лёгкости и гармонии.

Фото: https://t3.ftcdn.net/jpg/01/14/14/18/360_F_114141807_s7s5FYlGF1oT51w5A7ZTS1uVYyaIuF5d.jpg Спа для ног

Почему эфирные масла так полезны для ног

Эфирные масла содержат концентрированные активные вещества, которые помогают снять воспаление, улучшить кровообращение и расслабить мышцы. Лаванда успокаивает и расслабляет, мята придаёт свежесть, а чайное дерево обладает мощными антисептическими свойствами.

Как правильно приготовить ванночку

Налейте в таз тёплую воду (37–40°C).

Добавьте морскую соль — она усилит расслабляющий эффект.

В отдельной ёмкости смешайте 2–3 капли эфирного масла с чайной ложкой молока или мёда (чтобы масло равномерно растворилось).

Влейте смесь в воду и перемешайте.

Погрузите ноги на 15–20 минут, наслаждаясь ароматами.

Когда и как часто делать

Оптимально проводить процедуру 2–3 раза в неделю, особенно после активного дня или перед сном. В холодное время года можно добавить эфирное масло апельсина или розмарина для улучшения циркуляции крови.

Уточнения

Стопа́ — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.