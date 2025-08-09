Почему один и тот же аромат может свести с ума летом и оттолкнуть зимой: сезонные ошибки в выборе парфюмерии

Парфюмеры рассказали, какие ароматы подходят весной, летом, осенью и зимой

Аромат — это не просто аксессуар, а продолжение вашего настроения и образа. Зимой хочется тепла и уюта, летом — лёгкости и свежести. Правильно подобранный парфюм под сезон способен не только подчеркнуть стиль, но и усилить эмоции момента.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летний парфюм

Весна: пробуждение и лёгкость

Весенний парфюм — как утреннее солнце после долгой зимы. Ищите ароматы с нотами зелени, цитрусов и белых цветов. Ландыш, жасмин, бергамот и мята создадут эффект чистоты и свежести, который идеально сочетается с лёгкими платьями и первыми лучами солнца.

Лето: прохлада в жаркий день

Жаркая погода требует парфюма, который не будет "душить". Отдайте предпочтение водным и фруктовым ароматам с акцентом на лимон, апельсин, манго или кокос. Хорошо работают и свежие травяные композиции, создающие ощущение бриза у моря.

Осень: уют и глубина

С первыми холодами тянет на более насыщенные и тёплые ноты. Отличный выбор — ароматы с сандалом, амброй, корицей или карамелью. Они создадут ощущение уюта, как любимый свитер или кружка горячего кофе в руках.

Зима: тепло и роскошь

В морозы смело выбирайте густые и чувственные композиции. Ваниль, пачули, мускус и древесные ноты создают атмосферу роскоши и тепла. Ароматы с восточными специями подчеркнут загадочность и харизму зимнего образа.

Парфюм — это ваш невидимый штрих, который меняется вместе с сезонами. Пусть каждый запах станет маленьким секретом, раскрывающим вашу индивидуальность в разное время года.

Уточнения

Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



