Натуральная косметика: что скрывают этикетки и как выбрать то, что действительно работает

На полках магазинов всё чаще встречаются банки с пометкой “100% natural”, а бренды соревнуются в эко-слоганах. Но означает ли это, что косметика действительно безопаснее и эффективнее? Пора разобраться, что скрывается за красивой этикеткой и какие нюансы стоит учитывать перед покупкой.

Иллюзия «натуральности»

Многие производители используют зелёную упаковку, травяные рисунки и слова «organic» или «bio», чтобы создать впечатление полной натуральности. Однако по международным стандартам продукт может называться «натуральным», даже если содержит лишь 5–10% природных компонентов, а остальное — синтетика.

Плюсы, которые нельзя отрицать

В натуральной косметике часто меньше агрессивных ПАВ, синтетических ароматизаторов и красителей. Это снижает риск аллергий и раздражений, особенно для чувствительной кожи. Масла, экстракты и гидролаты в составе могут действительно работать, питая и смягчая кожу.

Подводные камни

Однако «природное» не всегда значит «безопасное». Эфирные масла могут вызывать сильную аллергию, а растительные экстракты — фоточувствительность. У натуральной косметики обычно короче срок годности, а значит, хранить её нужно строго по инструкции, иногда даже в холодильнике.

Как выбирать разумно

Изучайте состав: ищите конкретные активы в начале списка ингредиентов.

ищите конкретные активы в начале списка ингредиентов. Обращайте внимание на сертификаты (Ecocert, COSMOS, USDA Organic).

(Ecocert, COSMOS, USDA Organic). Помните, что даже натуральный продукт может вызвать реакцию, поэтому тестируйте на небольшом участке кожи.

Натуральная косметика может быть отличным выбором, если подходить к ней осознанно. Главное — не верить на слово этикеткам, а разбираться в составе и слушать свою кожу.

