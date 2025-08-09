Натуральная косметика: что скрывают этикетки и как выбрать то, что действительно работает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чем натуральная косметика отличается от обычной и стоит ли за неё переплачивать
На полках магазинов всё чаще встречаются банки с пометкой “100% natural”, а бренды соревнуются в эко-слоганах. Но означает ли это, что косметика действительно безопаснее и эффективнее? Пора разобраться, что скрывается за красивой этикеткой и какие нюансы стоит учитывать перед покупкой.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Иллюзия «натуральности»

Многие производители используют зелёную упаковку, травяные рисунки и слова «organic» или «bio», чтобы создать впечатление полной натуральности. Однако по международным стандартам продукт может называться «натуральным», даже если содержит лишь 5–10% природных компонентов, а остальное — синтетика.

Плюсы, которые нельзя отрицать

В натуральной косметике часто меньше агрессивных ПАВ, синтетических ароматизаторов и красителей. Это снижает риск аллергий и раздражений, особенно для чувствительной кожи. Масла, экстракты и гидролаты в составе могут действительно работать, питая и смягчая кожу.

Подводные камни

Однако «природное» не всегда значит «безопасное». Эфирные масла могут вызывать сильную аллергию, а растительные экстракты — фоточувствительность. У натуральной косметики обычно короче срок годности, а значит, хранить её нужно строго по инструкции, иногда даже в холодильнике.

Как выбирать разумно

  • Изучайте состав: ищите конкретные активы в начале списка ингредиентов.
  • Обращайте внимание на сертификаты (Ecocert, COSMOS, USDA Organic).
  • Помните, что даже натуральный продукт может вызвать реакцию, поэтому тестируйте на небольшом участке кожи.

Натуральная косметика может быть отличным выбором, если подходить к ней осознанно. Главное — не верить на слово этикеткам, а разбираться в составе и слушать свою кожу.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
