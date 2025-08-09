Подтянутый овал и сияющая кожа: эффект японского массажа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

В японской культуре уход за кожей — это целый ритуал, в котором нет места спешке. Одной из главных техник считается массаж лица, направленный на омоложение и восстановление тонуса. Правильное выполнение этих движений способно заменить дорогостоящие процедуры в салоне.

Японский массаж
Фото: https://i.pinimg.com/736x/af/41/29/af4129399603f9c5625a6c811b5d4625.jpg
Японский массаж

Секрет техники

Японский массаж, известный как асахи или зинкацу, основан на глубокой проработке мышц и стимуляции лимфотока. Движения выполняются от центра лица к периферии, помогая выводить лишнюю жидкость и токсины. Это улучшает циркуляцию крови, питает клетки кислородом и делает кожу более упругой.

Польза для кожи

Регулярный массаж:

  • Подтягивает овал лица и убирает отёки
  • Разглаживает мелкие морщины
  • Делает тон кожи ровнее и ярче
  • Расслабляет мышцы, снимая зажимы

Как выполнять дома

  1. Вымойте руки и нанесите на лицо масло или крем для лёгкого скольжения.
  2. Двигайтесь медленно, следуя линиям лимфотока — от центра к вискам и вниз к шее.
  3. Делайте массаж 5–10 минут в день, лучше утром или вечером перед сном.

Японский массаж — это не просто уход, а способ замедлить время для вашей кожи. Несколько минут в день могут подарить лицу свежесть и упругость, а вам — уверенность в своей красоте.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
