Подтянутый овал и сияющая кожа: эффект японского массажа

В японской культуре уход за кожей — это целый ритуал, в котором нет места спешке. Одной из главных техник считается массаж лица, направленный на омоложение и восстановление тонуса. Правильное выполнение этих движений способно заменить дорогостоящие процедуры в салоне.

Секрет техники

Японский массаж, известный как асахи или зинкацу, основан на глубокой проработке мышц и стимуляции лимфотока. Движения выполняются от центра лица к периферии, помогая выводить лишнюю жидкость и токсины. Это улучшает циркуляцию крови, питает клетки кислородом и делает кожу более упругой.

Польза для кожи

Регулярный массаж:

Подтягивает овал лица и убирает отёки

Разглаживает мелкие морщины

Делает тон кожи ровнее и ярче

Расслабляет мышцы, снимая зажимы

Как выполнять дома

Вымойте руки и нанесите на лицо масло или крем для лёгкого скольжения. Двигайтесь медленно, следуя линиям лимфотока — от центра к вискам и вниз к шее. Делайте массаж 5–10 минут в день, лучше утром или вечером перед сном.

Японский массаж — это не просто уход, а способ замедлить время для вашей кожи. Несколько минут в день могут подарить лицу свежесть и упругость, а вам — уверенность в своей красоте.

