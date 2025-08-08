Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карликовая землеройка ест каждые 15–30 минут для выживания
Киви, черника и авокадо: нужно добавить в рацион после 50 для здоровья и энергии
Чрезмерное удобрение: опасности перекорма клубники
Как сохранить вкус лета? Салат из баклажанов и перца – рецепт вкуснейшей заготовки на зиму
Аренда в Париже за 500 евро: что можно найти на минимальный бюджет
Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб

Подростковая кожа без проблем: секреты идеального ухода

Как сохранить здоровье кожи в подростковом возрасте
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Период подросткового возраста — испытание не только для характера, но и для кожи. Гормональные изменения часто приводят к высыпаниям, жирному блеску и чувствительности. Правильный уход в этот период помогает не только улучшить внешний вид, но и сформировать полезные привычки на будущее.

1. Учитывайте тип кожи

Первое, что нужно сделать, — определить, к какому типу относится кожа: жирная, сухая, комбинированная или чувствительная. Для подростков чаще всего характерна жирная или комбинированная кожа, склонная к воспалениям. В таком случае подойдут мягкие пенки и гели для умывания без агрессивных сульфатов.

2. Минимум, но по делу

Чем проще уход, тем лучше. Для ежедневного применения достаточно трёх шагов: очищение, увлажнение и защита от солнца. Не стоит перегружать кожу многочисленными сыворотками или пилингами — это может усугубить проблемы.

3. Борьба с высыпаниями

Если на коже появляются прыщи, выбирайте средства с салициловой кислотой или цинком — они подсушат воспаления и предотвратят их распространение. Но использовать их стоит точечно, чтобы не пересушить кожу.

4. Не забывайте про SPF

Даже если подросток проводит много времени в помещении, защита от ультрафиолета нужна. Лёгкие флюиды с SPF 30 помогут предотвратить пигментацию и фотостарение.

Подростковая кожа хрупка и чувствительна, поэтому важно подобрать уход, который будет мягким, но эффективным. Такие привычки помогут сохранить здоровье кожи на долгие годы.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб
Маска из овсянки: простая домашняя альтернатива дорогой косметике
Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Забота о смородине в конце сезона: важные советы
Исследования показали: собаки понимают сотни слов и команд
Алан Лушников сообщил о первой за долгое время прибыли Ломо после реструктуризации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.