Подростковая кожа без проблем: секреты идеального ухода

Как сохранить здоровье кожи в подростковом возрасте

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Период подросткового возраста — испытание не только для характера, но и для кожи. Гормональные изменения часто приводят к высыпаниям, жирному блеску и чувствительности. Правильный уход в этот период помогает не только улучшить внешний вид, но и сформировать полезные привычки на будущее.

1. Учитывайте тип кожи

Первое, что нужно сделать, — определить, к какому типу относится кожа: жирная, сухая, комбинированная или чувствительная. Для подростков чаще всего характерна жирная или комбинированная кожа, склонная к воспалениям. В таком случае подойдут мягкие пенки и гели для умывания без агрессивных сульфатов.

2. Минимум, но по делу

Чем проще уход, тем лучше. Для ежедневного применения достаточно трёх шагов: очищение, увлажнение и защита от солнца. Не стоит перегружать кожу многочисленными сыворотками или пилингами — это может усугубить проблемы.

3. Борьба с высыпаниями

Если на коже появляются прыщи, выбирайте средства с салициловой кислотой или цинком — они подсушат воспаления и предотвратят их распространение. Но использовать их стоит точечно, чтобы не пересушить кожу.

4. Не забывайте про SPF

Даже если подросток проводит много времени в помещении, защита от ультрафиолета нужна. Лёгкие флюиды с SPF 30 помогут предотвратить пигментацию и фотостарение.

Подростковая кожа хрупка и чувствительна, поэтому важно подобрать уход, который будет мягким, но эффективным. Такие привычки помогут сохранить здоровье кожи на долгие годы.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.