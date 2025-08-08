Домашний скраб для губ, который сделает их соблазнительными за 2 минуты

Красивые губы — это не только помада и блеск, но и правильный уход. Сухость, шелушения и трещинки могут испортить даже самый дорогой макияж. Хорошая новость: мягкий, нежный и ароматный скраб для губ можно приготовить у себя на кухне всего за пару минут.
Кожа губ очень тонкая и подвержена пересушиванию. Скрабирование помогает убрать ороговевшие клетки, улучшить кровообращение и сделать губы более гладкими. Это особенно важно перед нанесением помады или тинта.
Наносите скраб на губы лёгкими круговыми движениями, массируя 1–2 минуты. Смывайте тёплой водой и наносите бальзам. Оптимальная частота — 1–2 раза в неделю.
Домашний скраб для губ — это просто, доступно и очень приятно. Добавьте этот маленький ритуал в уход, и ваши губы всегда будут мягкими и ухоженными.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок, сильные кислоты, щëлок и т. п.), используеься для очищения и отбеливания, а так же для очищения кожи от омертвевших клеток.
