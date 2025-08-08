Домашний скраб для губ, который сделает их соблазнительными за 2 минуты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лучшие натуральные скрабы для губ из простых ингредиентов
Моя семья » Красота и стиль

Красивые губы — это не только помада и блеск, но и правильный уход. Сухость, шелушения и трещинки могут испортить даже самый дорогой макияж. Хорошая новость: мягкий, нежный и ароматный скраб для губ можно приготовить у себя на кухне всего за пару минут.

Ухоженная девушка с объёмными губами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ухоженная девушка с объёмными губами

1. Почему губам нужен скраб

Кожа губ очень тонкая и подвержена пересушиванию. Скрабирование помогает убрать ороговевшие клетки, улучшить кровообращение и сделать губы более гладкими. Это особенно важно перед нанесением помады или тинта.

2. Вкусные рецепты из холодильника

  • Сахар + мёд — классика, которая одновременно отшелушивает и увлажняет.
  • Кофе + кокосовое масло — бодрящий вариант с ароматом утреннего латте.
  • Клубника + сахар — фруктовый скраб с эффектом свежести.

3. Как правильно использовать

Наносите скраб на губы лёгкими круговыми движениями, массируя 1–2 минуты. Смывайте тёплой водой и наносите бальзам. Оптимальная частота — 1–2 раза в неделю.

Домашний скраб для губ — это просто, доступно и очень приятно. Добавьте этот маленький ритуал в уход, и ваши губы всегда будут мягкими и ухоженными.

Уточнения

Скраб  косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок, сильные кислоты, щëлок и т. п.), используеься для очищения и отбеливания, а так же для очищения кожи от омертвевших клеток.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
