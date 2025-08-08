Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёсткое регулирование курортной недвижимости в Уэльсе даёт первые результаты
Ошибки при уборке лука в августе: вот как избежать потерь
Ошибки в документах и отсутствие обратного билета могут стать причинами отказа во въезде
Шахматный триумф OpenAI: Grok повержен в битве искусственных интеллектов
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею

Летний пляжный стиль: тренды, которые вы захотите повторить

Пляжный стиль 2025: как собрать модный отпускной гардероб
1:19
Моя семья » Красота и стиль

Пляжная мода меняется с каждым сезоном, и этим летом дизайнеры приготовили немало сюрпризов. Яркие цвета, нестандартные формы и аксессуары с характером — всё это формирует новый код летнего стиля. Готовы обновить чемодан к отпуску? Давайте разберём, что действительно стоит взять с собой на пляж.

Пляж Сицилии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пляж Сицилии

1. Купальники: яркость и смелость

В моде сочные оттенки — от апельсинового до бирюзового. Среди фасонов лидируют модели с вырезами, асимметричными бретелями и эффектом «металлик». Минимализм тоже остаётся в тренде, но с акцентом на текстуру ткани.

2. Шляпы XXL

Широкополые шляпы не только защищают от солнца, но и делают образ кинематографичным. Популярны модели из рафии и соломки, украшенные лентами или контрастными кантиками.

3. Аксессуары с изюминкой

Плетёные сумки, массивные браслеты, ожерелья с ракушками и очки в стиле 70-х — всё это помогает превратить пляжный look в модную фотосессию.

Летний пляжный образ — это микс комфорта, защиты и эстетики. Подбирайте вещи, которые будут радовать глаз и подчёркивать вашу индивидуальность.

Уточнения

Пляж — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики
Наука и техника
Учёные в Перми создали дешёвый электролит для водородной энергетики Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Ошибки при уборке лука в августе: вот как избежать потерь
Ошибки в документах и отсутствие обратного билета могут стать причинами отказа во въезде
Шахматный триумф OpenAI: Grok повержен в битве искусственных интеллектов
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею
Становая тяга и отжимания укрепят мышцы и суставы после 50 лет — тренер Джаррод Ноббе
По просьбе трудящихся горком КПСС организовал цикл бесед и докладов о великих идеалах коммунизма… — писала газета Правда 11 августа 1962 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.