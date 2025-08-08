Летний пляжный стиль: тренды, которые вы захотите повторить

Пляжная мода меняется с каждым сезоном, и этим летом дизайнеры приготовили немало сюрпризов. Яркие цвета, нестандартные формы и аксессуары с характером — всё это формирует новый код летнего стиля. Готовы обновить чемодан к отпуску? Давайте разберём, что действительно стоит взять с собой на пляж.
В моде сочные оттенки — от апельсинового до бирюзового. Среди фасонов лидируют модели с вырезами, асимметричными бретелями и эффектом «металлик». Минимализм тоже остаётся в тренде, но с акцентом на текстуру ткани.
Широкополые шляпы не только защищают от солнца, но и делают образ кинематографичным. Популярны модели из рафии и соломки, украшенные лентами или контрастными кантиками.
Плетёные сумки, массивные браслеты, ожерелья с ракушками и очки в стиле 70-х — всё это помогает превратить пляжный look в модную фотосессию.
Летний пляжный образ — это микс комфорта, защиты и эстетики. Подбирайте вещи, которые будут радовать глаз и подчёркивать вашу индивидуальность.
