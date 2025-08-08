Жирная кожа летом: пошаговая схема ухода

Как летом держать жирный блеск под контролем — советы дерматологов

Летом жирная кожа сталкивается с двойной нагрузкой: жарой и активной работой сальных желез. В результате появляется избыточный блеск, расширенные поры и склонность к высыпаниям. Чтобы сохранить свежий и ухоженный вид, стоит пересмотреть свой уход в тёплое время года.

1. Лёгкое очищение — без пересушивания

Жирная кожа тоже нуждается в бережном уходе. Умывайтесь гелем или пенкой дважды в день, избегая агрессивных средств, которые нарушают баланс и провоцируют ещё большее выделение себума.

2. Матирующие и себорегулирующие средства

Лёгкий флюид или гель с салициловой кислотой помогут контролировать жирность. Днём используйте матирующие салфетки или пудру, чтобы убрать блеск без утяжеления макияжа.

3. Увлажнение — обязательно!

Даже жирная кожа летом нуждается в влаге. Выбирайте гели и эмульсии с гиалуроновой кислотой — они быстро впитываются и не оставляют липкости.

4. Солнцезащита без эффекта маски

Ищите лёгкие санскрины с SPF 30–50 в формате флюида или геля. Они защитят кожу от фотостарения и не спровоцируют закупорку пор.

Правильный уход летом поможет вашей коже оставаться свежей, матовой и здоровой. Главное — лёгкие текстуры, защита и регулярное очищение.

