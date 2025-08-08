Как ухаживать за собой до и после занятий спортом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

В спортзале мы заботимся не только о фигуре, но и о том, чтобы выглядеть опрятно и ухоженно. Пот, кондиционированный воздух и интенсивная нагрузка — серьёзный стресс для кожи и волос. Чтобы избежать сухости, раздражений и смазанного макияжа, важно иметь под рукой правильные косметические средства.

Интервальные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Интервальные тренировки

1. До тренировки

Откажитесь от плотного макияжа — коже нужно дышать. Достаточно лёгкого тонального флюида или BB-крема и фиксирующего геля для бровей. На губы — увлажняющий бальзам.

2. Во время тренировки

Ваша главная цель — свежесть и комфорт. Матовое масло для лица или матирующие салфетки помогут контролировать блеск. Небольшой мини-дезодорант в сумке — обязательный must-have.

3. После тренировки

Сначала — очищение. Мицеллярная вода или пенка для умывания уберут остатки пота и пыли. Затем увлажняющий крем или сыворотка, чтобы восстановить баланс кожи. Для волос — сухой шампунь, если нет времени на мытьё.

Косметика для спортзала — это не роскошь, а забота о здоровье кожи и уверенности в себе. Мини-набор в вашей сумке сделает тренировки ещё приятнее.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
