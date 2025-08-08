Мягкое, но эффективное: 4 средства для чувствительной кожи, которые заменят скраб навсегда

Если ваша кожа чувствительна или склонна к раздражению, традиционные скрабы могут стать лишним стрессом. Но это не повод отказываться от глубокого очищения. Современная косметология предлагает нежные и эффективные альтернативы, которые работают не хуже, а часто — даже лучше.
Оно растворяет макияж, кожный жир и загрязнения, не нарушая естественный баланс. При соприкосновении с водой масло превращается в молочко, оставляя кожу чистой и мягкой.
Секрет в ферментах папайи или ананаса, которые бережно удаляют ороговевшие клетки, не травмируя кожу. Подходит для любого типа, включая сухую и чувствительную.
Мицеллы притягивают загрязнения, как магнит, а кожа остаётся увлажнённой. Отлично подходит для утреннего или вечернего очищения без лишнего трения.
Глиняные или кремовые маски глубоко очищают поры, снимают усталость и придают коже свежесть. Достаточно 1–2 раз в неделю.
Отказ от абразивов — это забота о здоровье кожи. Выбирайте мягкие формулы, и ваше лицо будет сиять без лишнего стресса.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок, сильные кислоты, щëлок и т. п.), используеться для очищения и отбеливания, а так же для очищения кожи от омертвевших клеток.
