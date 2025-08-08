Макияж губ начинается не с помады: что сделать, чтобы цвет заиграл вдвое ярче

Визажисты рассказали, как подготовить губы к макияжу для идеального результата

Даже самая дорогая помада не спасёт, если губы сухие и шелушатся. Макияж губ — это не только цвет, но и основа, которую вы создаёте до нанесения. Немного времени на подготовку, и результат будет выглядеть в разы эффектнее.

1. Мягкий скраб — начало идеальной базы

Отшелушивание убирает сухие чешуйки и делает поверхность губ гладкой. Можно использовать готовый бьюти-скраб или сделать домашний вариант с сахаром и мёдом. Движения должны быть лёгкими, чтобы не повредить нежную кожу.

2. Глубокое увлажнение

После скраба нанесите бальзам или питательную маску для губ. Идеально — продукты с маслами ши, кокоса или жожоба, которые восстанавливают кожу и предотвращают трещинки.

3. Защита и база под помаду

Перед нанесением цвета используйте тонкий слой бальзама или праймера для губ. Это улучшит сцепление помады и предотвратит её растекание.

Красивый макияж губ начинается задолго до первого мазка помады. Если включить эти простые шаги в ежедневный уход, губы всегда будут мягкими и привлекательными.

