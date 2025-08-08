Макияж губ начинается не с помады: что сделать, чтобы цвет заиграл вдвое ярче

Даже самая дорогая помада не спасёт, если губы сухие и шелушатся. Макияж губ — это не только цвет, но и основа, которую вы создаёте до нанесения. Немного времени на подготовку, и результат будет выглядеть в разы эффектнее.
Отшелушивание убирает сухие чешуйки и делает поверхность губ гладкой. Можно использовать готовый бьюти-скраб или сделать домашний вариант с сахаром и мёдом. Движения должны быть лёгкими, чтобы не повредить нежную кожу.
После скраба нанесите бальзам или питательную маску для губ. Идеально — продукты с маслами ши, кокоса или жожоба, которые восстанавливают кожу и предотвращают трещинки.
Перед нанесением цвета используйте тонкий слой бальзама или праймера для губ. Это улучшит сцепление помады и предотвратит её растекание.
Красивый макияж губ начинается задолго до первого мазка помады. Если включить эти простые шаги в ежедневный уход, губы всегда будут мягкими и привлекательными.
Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
