Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
Маленькие принцы обожали это блюдо: шеф-повар рассказал о любимой еде Уильяма и Гарри
Синтетические ароматизаторы в чае снижают его пользу и вызывают негативные реакции организма
Виктория Боня включилась в конфликт семьи Дибровых ради женской солидарности
Учёные зафиксировали мегавысыхание в России, Канаде, США и Азии с 2002 года
Александр Поветкин и Денис Лебедев проведут открытые тренировки в Москве в августе

Каждый день без SPF — минус неделя молодости кожи: выбираем идеальный солнцезащитный крем

Косметологи назвали лучшие кремы с SPF для ежедневного ухода
1:12
Моя семья » Красота и стиль

Солнце — наш друг, но и коварный враг кожи. Даже в городе ультрафиолет повреждает клетки, ускоряя старение и вызывая пигментацию. Поэтому крем с SPF — это не летняя роскошь, а базовый уход, который нужен круглый год.

Название Солнцезащитный крем в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Название Солнцезащитный крем в жару

1. Дневной крем с SPF

Идеален для тех, кто не хочет нагружать кожу лишними слоями. Он одновременно увлажняет, питает и защищает. Ищите формулы с гиалуроновой кислотой и антиоксидантами для комплексного действия.

2. Минеральные фильтры

Кремы с диоксидом титана или оксидом цинка подходят даже самой чувствительной коже. Они не вызывают раздражений и создают естественный барьер от солнца.

3. Лёгкие текстуры для города

Флюиды и гели с SPF быстро впитываются, не оставляют белых следов и идеально подходят под макияж. Особенно важны для жарких дней и плотного графика.

SPF — это ваша страховка от ранних морщин и неровного тона кожи. Выбирайте формулу под свой тип кожи, и защита станет привычкой, а не обязанностью.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Популярное
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин

Какие машины в России не боятся ни зимы, ни плохих дорог, ни пробега за 200 тысяч? Рассказываем, каким маркам наши водители доверяют без оглядки.

Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
Армия США заряжает лазеры: Пентагон меняет стратегию защиты с помощью света
Маленькие принцы обожали это блюдо: шеф-повар рассказал о любимой еде Уильяма и Гарри
Синтетические ароматизаторы в чае снижают его пользу и вызывают негативные реакции организма
Виктория Боня включилась в конфликт семьи Дибровых ради женской солидарности
Учёные зафиксировали мегавысыхание в России, Канаде, США и Азии с 2002 года
Косметологи назвали лучшие кремы с SPF для ежедневного ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.