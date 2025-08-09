Каждый день без SPF — минус неделя молодости кожи: выбираем идеальный солнцезащитный крем

Косметологи назвали лучшие кремы с SPF для ежедневного ухода

Солнце — наш друг, но и коварный враг кожи. Даже в городе ультрафиолет повреждает клетки, ускоряя старение и вызывая пигментацию. Поэтому крем с SPF — это не летняя роскошь, а базовый уход, который нужен круглый год.

Солнцезащитный крем в жару

1. Дневной крем с SPF

Идеален для тех, кто не хочет нагружать кожу лишними слоями. Он одновременно увлажняет, питает и защищает. Ищите формулы с гиалуроновой кислотой и антиоксидантами для комплексного действия.

2. Минеральные фильтры

Кремы с диоксидом титана или оксидом цинка подходят даже самой чувствительной коже. Они не вызывают раздражений и создают естественный барьер от солнца.

3. Лёгкие текстуры для города

Флюиды и гели с SPF быстро впитываются, не оставляют белых следов и идеально подходят под макияж. Особенно важны для жарких дней и плотного графика.

SPF — это ваша страховка от ранних морщин и неровного тона кожи. Выбирайте формулу под свой тип кожи, и защита станет привычкой, а не обязанностью.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



