Офисная косметичка: must-have средства на каждый день

Офисная косметичка: маленький набор, который меняет всё

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рабочий день может быть длинным, и утреннего макияжа не всегда хватает до вечера. Поэтому правильная косметичка в офисе — ваш бьюти-спасатель. Важно собрать её так, чтобы она была компактной, но помогала выглядеть безупречно в любой момент.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женщина

1. Базовый уход

В первую очередь положите в косметичку увлажняющий бальзам для губ и мини-версию термальной воды. Эти средства помогут быстро освежить кожу и избежать сухости, вызванной кондиционером.

2. Минимальный макияж

Вместо полного набора косметики используйте многофункциональные продукты. Например, кремовые румяна, которые можно нанести и на губы, и на веки. Не забудьте компактную пудру или матирующие салфетки для борьбы с блеском.

3. Аромат и детали образа

Мини-флакон духов или парфюмерный стик помогут быстро освежить образ перед встречей. А маленькая расчёска или складная щётка вернут волосам ухоженный вид.

Идеальная офисная косметичка — это баланс между компактностью и функциональностью. Она должна быть вашим секретным оружием для уверенности в течение всего дня.

Уточнения

О́фис или конто́ра — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.