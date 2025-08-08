Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры: свет, цвет и мебель меняют восприятие размера комнаты
Регулярная стирка текстиля и проветривание снижают воздействие кошачьих аллергенов
Турция столкнулась с дефицитом пресной воды из-за роста туризма — профессор Фарук Алаэддиноглу
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Политолог назвала неудобное для США следствие конфликта с Индией
Иракли Пирцхалава заявил, что не жалеет об избиении Гребенщикова
Яблочный уксус регулирует уровень сахара и снижает вес – данные исследования
Учёные из США: причиной гибели динозавров стало испарение пород, а не пожары
В России ответили на идею провести саммит ЕС — Россия на фоне переговоров с Трампом

Офисная косметичка: must-have средства на каждый день

Офисная косметичка: маленький набор, который меняет всё
1:17
Моя семья » Красота и стиль

Рабочий день может быть длинным, и утреннего макияжа не всегда хватает до вечера. Поэтому правильная косметичка в офисе — ваш бьюти-спасатель. Важно собрать её так, чтобы она была компактной, но помогала выглядеть безупречно в любой момент.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женщина

1. Базовый уход

В первую очередь положите в косметичку увлажняющий бальзам для губ и мини-версию термальной воды. Эти средства помогут быстро освежить кожу и избежать сухости, вызванной кондиционером.

2. Минимальный макияж

Вместо полного набора косметики используйте многофункциональные продукты. Например, кремовые румяна, которые можно нанести и на губы, и на веки. Не забудьте компактную пудру или матирующие салфетки для борьбы с блеском.

3. Аромат и детали образа

Мини-флакон духов или парфюмерный стик помогут быстро освежить образ перед встречей. А маленькая расчёска или складная щётка вернут волосам ухоженный вид.

Идеальная офисная косметичка — это баланс между компактностью и функциональностью. Она должна быть вашим секретным оружием для уверенности в течение всего дня.

Уточнения

О́фис или конто́ра — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Турция столкнулась с дефицитом пресной воды из-за роста туризма — профессор Фарук Алаэддиноглу
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Политолог назвала неудобное для США следствие конфликта с Индией
Офисная косметичка: маленький набор, который меняет всё
Иракли Пирцхалава заявил, что не жалеет об избиении Гребенщикова
Яблочный уксус регулирует уровень сахара и снижает вес – данные исследования
Учёные из США: причиной гибели динозавров стало испарение пород, а не пожары
В России ответили на идею провести саммит ЕС — Россия на фоне переговоров с Трампом
В России начнут строить дома и торговые центры по международным стандартам. Что изменится? Оценка Станислава Марковича
Переосмыслить реальность: комику Соболеву предложили посетить зону СВО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.