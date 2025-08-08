Как глина меняет кожу: результат, который вы увидите сразу

Глиняная маска — одно из самых доступных и эффективных средств для ухода за кожей. Она работает глубоко, вытягивая загрязнения и излишки себума. Но чтобы получить от неё максимум, важно знать, когда и зачем её применять.
Лучшее время — когда кожа стала тусклой, появились черные точки или повышенная жирность. Такие маски идеально подходят для глубокого очищения, особенно в жаркие месяцы. Однако сухой коже глина нужна реже — примерно раз в 2–3 недели.
Глина работает сразу по нескольким направлениям:
Наносите маску на очищенную кожу, избегая области вокруг глаз. Держите до момента, когда она начнёт подсыхать, но не пересушивайте — это может вызвать стянутость. После смывания нанесите увлажняющий крем.
Глиняная маска — это экспресс-способ подарить коже свежесть и чистоту. Главное — подобрать подходящий тип глины и не злоупотреблять частотой процедур.
