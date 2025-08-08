Секрет утреннего сияния: ночная маска, которая работает, пока вы спите

Ночная маска — это средство, которое работает, пока вы спите, восстанавливая и питая кожу. Она может заменить вечерний крем или усилить его действие. Но чтобы эффект был заметен, важно подобрать маску, которая подходит именно вам.
Увлажнение, питание, борьба с морщинами или выравнивание тона — разные формулы решают разные задачи. Сухой коже подойдут маски с гиалуроновой кислотой и маслами, а для жирной — с лёгкими текстурами и матирующими компонентами.
Избегайте агрессивных отдушек и большого количества консервантов, особенно если кожа чувствительная.
Ночную маску наносят на очищенную кожу тонким слоем за 30–40 минут до сна, чтобы она успела впитаться. Раз в неделю можно делать более плотный слой для глубокого восстановления.
Правильно подобранная ночная маска превращает сон в полноценную бьюти-процедуру. Главное — слушать потребности своей кожи и выбирать формулу с умом.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
