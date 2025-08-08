Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции туристы из России массово отравились в пятизвездочном отеле — Shot
Оформление окна определяет гармонию пространства кухни — дизайнеры
Астрономы нашли воду в атмосфере экзопланеты HR 8799 c на расстоянии 179 св. лет
Фольга, сетка и личные ресурсы помогают подружить двух кошек
Кардиолог Карпенко: перегрев в транспорте опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров
Рекомпозиция тела способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол

Секрет утреннего сияния: ночная маска, которая работает, пока вы спите

Ночная маска: как правильно использовать и выбрать
1:23
Моя семья » Красота и стиль

Ночная маска — это средство, которое работает, пока вы спите, восстанавливая и питая кожу. Она может заменить вечерний крем или усилить его действие. Но чтобы эффект был заметен, важно подобрать маску, которая подходит именно вам.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

1. Определите потребности кожи

Увлажнение, питание, борьба с морщинами или выравнивание тона — разные формулы решают разные задачи. Сухой коже подойдут маски с гиалуроновой кислотой и маслами, а для жирной — с лёгкими текстурами и матирующими компонентами.

2. Изучайте состав

  • Для питания — масла ши, жожоба, арганы.
  • Для сияния — витамин С, ниацинамид.
  • Для антивозрастного ухода — пептиды и ретинол.

Избегайте агрессивных отдушек и большого количества консервантов, особенно если кожа чувствительная.

3. Правильное применение

Ночную маску наносят на очищенную кожу тонким слоем за 30–40 минут до сна, чтобы она успела впитаться. Раз в неделю можно делать более плотный слой для глубокого восстановления.

Правильно подобранная ночная маска превращает сон в полноценную бьюти-процедуру. Главное — слушать потребности своей кожи и выбирать формулу с умом.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Домашние животные
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров
Рекомпозиция тела способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол
Военный эксперт Липовой: группировка ВСУ под Константиновкой фактически в огневом котле
Опытные садоводы советуют выращивать томаты под навесом для защиты от плесени
Банки.ру: россияне чаще покупают доллары, а продают евро
Дерматологи перечислили признаки аллергической реакции на косметические средства
Wiadomosci: предложения США Путину включают прекращение огня и снятие санкций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.