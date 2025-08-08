Секрет утреннего сияния: ночная маска, которая работает, пока вы спите

Ночная маска: как правильно использовать и выбрать

Ночная маска — это средство, которое работает, пока вы спите, восстанавливая и питая кожу. Она может заменить вечерний крем или усилить его действие. Но чтобы эффект был заметен, важно подобрать маску, которая подходит именно вам.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Девушка с маской на лице

1. Определите потребности кожи

Увлажнение, питание, борьба с морщинами или выравнивание тона — разные формулы решают разные задачи. Сухой коже подойдут маски с гиалуроновой кислотой и маслами, а для жирной — с лёгкими текстурами и матирующими компонентами.

2. Изучайте состав

Для питания — масла ши, жожоба, арганы.

— масла ши, жожоба, арганы. Для сияния — витамин С, ниацинамид.

— витамин С, ниацинамид. Для антивозрастного ухода — пептиды и ретинол.

Избегайте агрессивных отдушек и большого количества консервантов, особенно если кожа чувствительная.

3. Правильное применение

Ночную маску наносят на очищенную кожу тонким слоем за 30–40 минут до сна, чтобы она успела впитаться. Раз в неделю можно делать более плотный слой для глубокого восстановления.

Правильно подобранная ночная маска превращает сон в полноценную бьюти-процедуру. Главное — слушать потребности своей кожи и выбирать формулу с умом.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



