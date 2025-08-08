Уход за лицом обернулся кошмаром: один тест поможет понять, подходит ли вам косметика

Новая помада, маска для лица или крем могут стать причиной неожиданных проблем. Иногда реакция появляется сразу, а иногда — спустя несколько дней. Важно уметь распознать аллергию, чтобы избежать осложнений и сохранить здоровье кожи.
Симптомы могут быть разными: от лёгкого покраснения до отёков, зуда и высыпаний. Часто аллергия сопровождается жжением или ощущением стянутости. Если реакция появилась именно после использования нового средства, есть повод насторожиться.
Аллергия на косметику — не повод отказываться от ухода, но сигнал к более внимательному выбору средств. Умение распознавать первые признаки и вовремя реагировать поможет сохранить здоровье кожи.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
