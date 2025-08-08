Уход за лицом обернулся кошмаром: один тест поможет понять, подходит ли вам косметика

Дерматологи перечислили признаки аллергической реакции на косметические средства

Новая помада, маска для лица или крем могут стать причиной неожиданных проблем. Иногда реакция появляется сразу, а иногда — спустя несколько дней. Важно уметь распознать аллергию, чтобы избежать осложнений и сохранить здоровье кожи.

1. Как понять, что это аллергия

Симптомы могут быть разными: от лёгкого покраснения до отёков, зуда и высыпаний. Часто аллергия сопровождается жжением или ощущением стянутости. Если реакция появилась именно после использования нового средства, есть повод насторожиться.

2. Первые шаги при реакции кожи

Немедленно смойте продукт тёплой водой.

Не используйте мыло и агрессивные очищающие средства.

Нанесите успокаивающий крем или гель с пантенолом.

При сильной реакции обратитесь к дерматологу.

3. Как избежать проблемы в будущем

Делайте тест на запястье перед использованием новой косметики. Изучайте состав: избегайте продуктов с сильными отдушками и парабенами. Не используйте слишком много новых средств одновременно — так сложнее понять, что вызвало реакцию.

Аллергия на косметику — не повод отказываться от ухода, но сигнал к более внимательному выбору средств. Умение распознавать первые признаки и вовремя реагировать поможет сохранить здоровье кожи.

