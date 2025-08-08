Офисный дресс-код больше не скучный — посмотрите на эти сочетания

Деловой стиль давно вышел за рамки «чёрное + белое». Современные офисные образы — это модный микс трендов, индивидуальности и удобства. И да, выглядеть шикарно на работе можно даже без строгого пиджака.
В 2025-м строгие костюмы уходят на второй план. Им на смену приходят костюмы в пастельных оттенках, из мягких тканей, с объёмными пиджаками и широкими брюками. Дополните образ кедами или лоферами — дресс-код не пострадает.
Пара, созданная для офисных будней. Свободная рубашка в сочетании с миди-юбкой — женственно, удобно и стильно. Главное — не забыть подчеркнуть талию поясом.
Массивные серьги, тонкие браслеты, аккуратные кольца — аксессуары делают образ завершённым. Главное — соблюдайте баланс: офис всё же не подиум.
Всё ещё думаете, что офис — это серый и бежевый? Добавьте мятный, бордовый, кобальтовый или карамельный — они не нарушат деловой стиль, но сделают его интереснее.
Офисная мода сегодня — это пространство для самовыражения. Позвольте себе быть стильной, даже в рабочих буднях.
О́фис или конто́ра — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?