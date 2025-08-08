Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Офисный дресс-код больше не скучный — посмотрите на эти сочетания

Модные образы для офиса: стильные решения на каждый день
1:26
Моя семья » Красота и стиль

Деловой стиль давно вышел за рамки «чёрное + белое». Современные офисные образы — это модный микс трендов, индивидуальности и удобства. И да, выглядеть шикарно на работе можно даже без строгого пиджака.

Деловая причёска для встречи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Деловая причёска для встречи

1. Костюм, но расслабленный

В 2025-м строгие костюмы уходят на второй план. Им на смену приходят костюмы в пастельных оттенках, из мягких тканей, с объёмными пиджаками и широкими брюками. Дополните образ кедами или лоферами — дресс-код не пострадает.

2. Миди-юбки и рубашки oversize

Пара, созданная для офисных будней. Свободная рубашка в сочетании с миди-юбкой — женственно, удобно и стильно. Главное — не забыть подчеркнуть талию поясом.

3. Акцент на аксессуары

Массивные серьги, тонкие браслеты, аккуратные кольца — аксессуары делают образ завершённым. Главное — соблюдайте баланс: офис всё же не подиум.

4. Цветовые акценты

Всё ещё думаете, что офис — это серый и бежевый? Добавьте мятный, бордовый, кобальтовый или карамельный — они не нарушат деловой стиль, но сделают его интереснее.

Офисная мода сегодня — это пространство для самовыражения. Позвольте себе быть стильной, даже в рабочих буднях.

Уточнения

О́фис или конто́ра — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
