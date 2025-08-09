Домашний SPA для рук: 3 шага, которые реально работают

Бюджетный SPA-уход для рук, который вы захотите повторять снова и снова

Ваши руки работают не меньше, чем вы. Они страдают от сухого воздуха, моющих средств и постоянного контакта с гаджетами. Но даже дома можно устроить им отдых, ничуть не хуже салонного — и при этом с минимальным бюджетом.

Шаг 1: Распаривание — подготовка к чуду

Наполните миску тёплой водой, добавьте пару капель эфирного масла (например, лаванды или иланг-иланга) и немного морской соли. Подержите руки в воде 7–10 минут — это расслабит кожу и улучшит впитывание всех последующих средств.

Шаг 2: Скраб из кухни

Смешайте 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. мёда и немного оливкового масла. Помассируйте руки в течение пары минут, уделяя внимание кутикуле и тыльной стороне ладоней. Смывайте тёплой водой — кожа станет гладкой и сияющей.

Шаг 3: Маска и перчатки

Смешайте 1 желток, 1 ч. л. масла ши и пару капель лимонного сока. Нанесите маску на руки, наденьте хлопковые перчатки и оставьте на 15–20 минут. После — смойте и нанесите любимый крем.

Руки — визитная карточка женщины, и они заслуживают не меньшего внимания, чем лицо. Устраивайте такой мини-SPA хотя бы раз в неделю, и результат не заставит себя ждать.

