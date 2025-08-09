Лёгкие укладки на каждый день: что выбрать, чтобы не тратить время

Каждое утро — это марафон. А если волосы ведут себя по-своему, хочется собрать их в пучок и притвориться, что это так задумано. Но выход есть — стильные прически, которые делаются за 5 минут и выглядят будто ты только вышла из салона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стильный низкий хвост с локонами

Низкий хвост с пробором

Минимализм снова в моде. Раздели волосы прямым пробором, используй немного стайлинга — и гладкий низкий хвост становится изюминкой офисного образа.

Ленивая коса

Да, та самая "ленивая" коса, слегка растрёпанная и неидеальная, смотрится особенно стильно. Отличный вариант для свидания или шопинга.

Половина вверх, половина вниз

Собери верхнюю часть волос в пучок или хвостик, оставив нижнюю свободной. Стильно, молодёжно и уместно даже на деловой встрече.

Аккуратный пучок

Используй шпильки или невидимки, чтобы создать лёгкий пучок на затылке. Идеально для тех, кто не хочет возиться, но хочет выглядеть дорого.

Аксессуары решают всё

Ободки, крабики, ленточки — добавь к любой из укладок аксессуар, и твоя причёска получит тот самый вайб социальных сетей.

Даже в самые занятые дни не нужно жертвовать стилем. Эти прически — твой быстрый путь к ухоженному виду без усилий.

Уточнения

