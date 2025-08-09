Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты: насморк и температуру нельзя игнорировать — возможны осложнения
Клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс" — пресс-служба
Сапсаны могут развивать скорость до 290 км/ч при пикировании на добычу
Жена Николаева публично восхитилась стилем Орбакайте после отъезда певицы из России
Пенсионная программа в ожидании: почему россияне не пользуются возможностью
Как избавиться от кротов на участке — рекомендации садоводов
Забытая вечерняя чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям
Рокка Калашио: легендарный замок ждут реставрация и инвестиции
20 световых лет, чтобы долететь до чёрной дыры: новая эра космических исследований

Лёгкие укладки на каждый день: что выбрать, чтобы не тратить время

5 стильных причёсок, которые можно сделать за 3 минуты перед выходом
1:24
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро — это марафон. А если волосы ведут себя по-своему, хочется собрать их в пучок и притвориться, что это так задумано. Но выход есть — стильные прически, которые делаются за 5 минут и выглядят будто ты только вышла из салона.

Стильный низкий хвост с локонами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стильный низкий хвост с локонами

Низкий хвост с пробором

Минимализм снова в моде. Раздели волосы прямым пробором, используй немного стайлинга — и гладкий низкий хвост становится изюминкой офисного образа.

Ленивая коса

Да, та самая "ленивая" коса, слегка растрёпанная и неидеальная, смотрится особенно стильно. Отличный вариант для свидания или шопинга.

Половина вверх, половина вниз

Собери верхнюю часть волос в пучок или хвостик, оставив нижнюю свободной. Стильно, молодёжно и уместно даже на деловой встрече.

Аккуратный пучок

Используй шпильки или невидимки, чтобы создать лёгкий пучок на затылке. Идеально для тех, кто не хочет возиться, но хочет выглядеть дорого.

Аксессуары решают всё

Ободки, крабики, ленточки — добавь к любой из укладок аксессуар, и твоя причёска получит тот самый вайб социальных сетей.

Даже в самые занятые дни не нужно жертвовать стилем. Эти прически — твой быстрый путь к ухоженному виду без усилий.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Как избавиться от кротов на участке — рекомендации садоводов
Забытая вечерняя чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям
Рокка Калашио: легендарный замок ждут реставрация и инвестиции
20 световых лет, чтобы долететь до чёрной дыры: новая эра космических исследований
Lifehacker: кусковое мыло эффективно устраняет скрип дверных петель
Эксперты назвали простые приёмы экономии в поездках на машине
Как правильно сушить волосы, чтобы они оставались здоровыми
Молодую жену Петросяна забанили за фото с отдыха
Сочная запеканка из кабачков и фарша: простой рецепт для вкусного ужина
Кто возглавил ЮГК после конфискации активов у Константина Струкова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.