Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рокка Калашио: легендарный замок ждут реставрация и инвестиции
Как избавиться от кротов на участке — рекомендации садоводов
Забытая вечерняя чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям
20 световых лет, чтобы долететь до чёрной дыры: новая эра космических исследований
Lifehacker: кусковое мыло эффективно устраняет скрип дверных петель
Эксперты назвали простые приёмы экономии в поездках на машине
Молодую жену Петросяна забанили за фото с отдыха
Сочная запеканка из кабачков и фарша: простой рецепт для вкусного ужина
Кто возглавил ЮГК после конфискации активов у Константина Струкова

Почему волосы портятся от фена и что с этим делать

Как правильно сушить волосы, чтобы они оставались здоровыми
1:21
Моя семья » Красота и стиль

Утро, кофе, фен — классика. Но если после очередной укладки твои волосы выглядят, будто пережили ураган, пора пересмотреть подход. Хорошая новость — пересушенные пряди можно избежать без салонных трат.

Девушка укладывает волосы феном
Фото: https://i.pinimg.com/originals/21/5d/32/215d32db3d3708b7e60349acfaed41ad.jpg
Девушка укладывает волосы феном

Не сушите до суха

Секрет — останавливаться вовремя. Волосы должны быть на 80–90% сухими — именно тогда пора выключить фен. Слишком долгий нагрев разрушает кутикулу и «ворует» влагу.

Используй термозащиту

Если у тебя нет термозащиты — можешь считать, что фен работает против тебя. Лёгкий спрей или крем защищают волосы от перегрева и делают укладку мягче.

Холодный режим — твой новый друг

Завершай сушку прохладным обдувом. Это не маркетинговый трюк — холодный воздух «запечатывает» влагу и делает волосы визуально более блестящими.

Правильное расстояние

Держи фен не ближе 15 см от головы. Чем ближе — тем выше риск локального перегрева и ломкости. Да, скорость важна, но не ценой здоровья волос.

Красивые волосы — это не только шампуни и маски, но и грамотная техника сушки. Освойте эти простые шаги — и ваши пряди скажут спасибо.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече
Мир. Новости мира
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Артемий Лебедев признался в ежевечернем употреблении двух бутылок вина
EasyJet расследует: подросток с аутизмом улетел в Милан вместо Лондона
Огуречные пауки имеют длину всего 6 мм и могут быть найдены в Великобритании
Пирцхалава назвал причиной конфликта с Гребенщиковым наркотики и национализм
Ванная комната — худшее место для хранения духов из-за нестабильной температуры
Как обрезать лилии после цветения без вреда для следующего сезона — советы садоводов
Эффект от крема зависит не от бренда, а от этих действий
ЧБК подписал центрового с нестандартными данными — Нэйт Поллард из США
Дизель экономичнее бензина на 15–25%, но требует сложного обслуживания
Продуктивность при недосыпе: зарядка и смена активности помогут вам продержаться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.