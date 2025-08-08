Почему волосы портятся от фена и что с этим делать

Как правильно сушить волосы, чтобы они оставались здоровыми

Утро, кофе, фен — классика. Но если после очередной укладки твои волосы выглядят, будто пережили ураган, пора пересмотреть подход. Хорошая новость — пересушенные пряди можно избежать без салонных трат.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/21/5d/32/215d32db3d3708b7e60349acfaed41ad.jpg Девушка укладывает волосы феном

Не сушите до суха

Секрет — останавливаться вовремя. Волосы должны быть на 80–90% сухими — именно тогда пора выключить фен. Слишком долгий нагрев разрушает кутикулу и «ворует» влагу.

Используй термозащиту

Если у тебя нет термозащиты — можешь считать, что фен работает против тебя. Лёгкий спрей или крем защищают волосы от перегрева и делают укладку мягче.

Холодный режим — твой новый друг

Завершай сушку прохладным обдувом. Это не маркетинговый трюк — холодный воздух «запечатывает» влагу и делает волосы визуально более блестящими.

Правильное расстояние

Держи фен не ближе 15 см от головы. Чем ближе — тем выше риск локального перегрева и ломкости. Да, скорость важна, но не ценой здоровья волос.

Красивые волосы — это не только шампуни и маски, но и грамотная техника сушки. Освойте эти простые шаги — и ваши пряди скажут спасибо.

