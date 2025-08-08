Почему волосы портятся от фена и что с этим делать

Утро, кофе, фен — классика. Но если после очередной укладки твои волосы выглядят, будто пережили ураган, пора пересмотреть подход. Хорошая новость — пересушенные пряди можно избежать без салонных трат.
Секрет — останавливаться вовремя. Волосы должны быть на 80–90% сухими — именно тогда пора выключить фен. Слишком долгий нагрев разрушает кутикулу и «ворует» влагу.
Если у тебя нет термозащиты — можешь считать, что фен работает против тебя. Лёгкий спрей или крем защищают волосы от перегрева и делают укладку мягче.
Завершай сушку прохладным обдувом. Это не маркетинговый трюк — холодный воздух «запечатывает» влагу и делает волосы визуально более блестящими.
Держи фен не ближе 15 см от головы. Чем ближе — тем выше риск локального перегрева и ломкости. Да, скорость важна, но не ценой здоровья волос.
Красивые волосы — это не только шампуни и маски, но и грамотная техника сушки. Освойте эти простые шаги — и ваши пряди скажут спасибо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?