Удивительно, но крем работает только в одном случае — узнай в каком

Ты можешь тратить целое состояние на дорогие банки, но всё пойдет насмарку, если наносишь крем на бегу, на сухую кожу и в плохом настроении. Серьезно! Уход — это не только про состав, но и про технику. Вот простые правила, которые выжимают максимум из твоего любимого крема.

Наноси на влажную кожу

Крем лучше проникает в кожу, когда та немного увлажнена. После умывания промокни лицо полотенцем, но не насухо — пусть останется лёгкая влага. Это помогает активным компонентам работать глубже и быстрее.

Не тяни — работай быстро

Через 60 секунд после умывания кожа начинает терять влагу. Поэтому правило «золотой минуты» важно: наноси крем сразу после тоника или сыворотки.

Массируй, а не размазывай

Движения должны быть мягкими, восходящими. Не три кожу — поглаживай, слегка вбивай подушечками пальцев. Особенно это важно в зоне глаз и шеи.

Регулярность — твоя суперсила

Даже самый волшебный крем не поможет, если использовать его «по настроению». Уход — это как спортзал: результат только у тех, кто стабилен.

Правильная техника — ключ к сиянию, упругости и стойкому результату. Крем работает, если ты тоже работаешь вместе с ним.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).



