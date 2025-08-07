Простой план ухода за шеей, который работает с первого применения

Кожа шеи тоньше и содержит меньше сальных желез, чем кожа лица. Именно поэтому она быстрее теряет упругость, становится сухой и подвержена морщинам. Добавим сюда гаджеты, сутулость и солнце — и получим «кольца Венеры» раньше времени.
Шею нужно умывать и очищать пенками и тониками — как и лицо. Кремы с гиалуроновой кислотой и пептидами отлично поддерживают тонус и влагу. Не забывайте наносить SPF даже в пасмурные дни — ультрафиолет не дремлет.
Мягкий пилинг убирает ороговевшие клетки и делает кожу визуально более гладкой. Раз в неделю используйте тканевые маски или специальные патчи на шею с коллагеном и ниацинамидом.
Лёгкий массаж поглаживаниями и похлопываниями вверх по шее улучшает кровообращение и способствует лифтингу. А ровная осанка предотвращает заломы и напряжение в зоне декольте.
Уделяя шее всего пару минут в день, вы можете заметно замедлить её старение. Ваша шея заслуживает такой же любви, как и лицо — и это не каприз, а инвестиция в молодость.
Ше́я — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.
