Простой план ухода за шеей, который работает с первого применения

Названа ошибка, из-за которой шея стареет раньше времени

Кожа шеи тоньше и содержит меньше сальных желез, чем кожа лица. Именно поэтому она быстрее теряет упругость, становится сухой и подвержена морщинам. Добавим сюда гаджеты, сутулость и солнце — и получим «кольца Венеры» раньше времени.

Базовый уход: очищение, увлажнение, защита

Шею нужно умывать и очищать пенками и тониками — как и лицо. Кремы с гиалуроновой кислотой и пептидами отлично поддерживают тонус и влагу. Не забывайте наносить SPF даже в пасмурные дни — ультрафиолет не дремлет.

Раз в неделю — маска или пилинг

Мягкий пилинг убирает ороговевшие клетки и делает кожу визуально более гладкой. Раз в неделю используйте тканевые маски или специальные патчи на шею с коллагеном и ниацинамидом.

Массаж и осанка — союзники красоты

Лёгкий массаж поглаживаниями и похлопываниями вверх по шее улучшает кровообращение и способствует лифтингу. А ровная осанка предотвращает заломы и напряжение в зоне декольте.

Уделяя шее всего пару минут в день, вы можете заметно замедлить её старение. Ваша шея заслуживает такой же любви, как и лицо — и это не каприз, а инвестиция в молодость.

