Молодость тает каждую ночь: три привычки, которые старят лицо во сне

Ошибки в уходе, очищении и сне признаны факторами преждевременного старения кожи
Моя семья » Красота и стиль

Вы уверены, что следуете всем правилам ухода за кожей? Пользуетесь SPF, очищаете лицо, наносите кремы, избегаете жёсткой воды… А морщины всё равно появляются раньше срока?

Девушка делает массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает массаж лица

Тонкие линии, тусклый цвет и потеря упругости могут быть следствием не очевидных ошибок, которые вы совершаете каждый день — и даже не подозреваете об этом.

Ошибка №1. Городской воздух разрушает молодость

Исследование в Journal of Investigative Dermatology показало: загрязнённый воздух, особенно мелкие частицы PM2.5, напрямую связан с преждевременным старением кожи. Они провоцируют пигментацию, морщины и воспаления.

Если вы живёте в городе, ежедневный контакт с выхлопными газами и промышленным смогом становится невидимой атакой на вашу кожу. Без барьерной защиты она быстрее теряет тонус.

Что делать?

  • Использовать двойное очищение — сначала масло или бальзам, потом мягкий гель.

  • Ввести антиоксидантную сыворотку с витамином С.

  • Каждый день наносить SPF 30+ - даже в пасмурную погоду.

Ошибка №2. Растирание лица — враг эластичности

Слишком активное умывание, вытирание полотенцем или агрессивный массаж может повреждать кожу. Особенно страдает зона вокруг глаз — тонкая и чувствительная.

"Такое механическое воздействие провоцирует потерю упругости и образование заломов", — говорится на сайте клиники Mayo.

Правильный подход:

  • Не втирать кремы, а легко вбивать их подушечками пальцев.

  • Использовать мягкое полотенце и промакивать, а не тереть кожу.

  • Выбирать гели и пенки с нейтральным pH, чтобы не разрушать липидный барьер.

Ошибка №3. Ночная атака наволочки

Спите лицом в подушку? Особенно на хлопковой наволочке? Это привычка создаёт "линии сна" — микроморщины от трения, которые со временем становятся постоянными.

Американская академия дерматологии называет это одной из распространённых причин раннего старения кожи.

Решение:

  • Замените наволочку на шелковую или атласную — ткань не травмирует кожу.

  • Спите на спине, чтобы избежать давления на лицо.

Дополнительные ошибки, которые легко упустить:

  • Переусердствовали с кислотами или ретинолом? Без периода адаптации активные средства вызывают раздражение и воспаление.

  • Забываете про шею и зону декольте? Эти зоны стареют даже быстрее, чем лицо.

  • Плохо смываете макияж? Остатки косметики и уходовых средств нарушают восстановление кожи ночью.

Главное правило — бережность

Каждое движение, каждое средство и даже ткань подушки — всё имеет значение. Забота о коже — это не только кремы, но и отношение: аккуратное, внимательное, ежедневное.

Уточнения

Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
