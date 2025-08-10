Кожа за ночь становится гладкой и сияющей — с ингредиентом за копейки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глицерин признан средством, улучшающим состояние кожи за одну ночь
2:18
Моя семья » Красота и стиль

Здоровое сияние кожи утром — это не результат дорогих процедур, а эффект правильно выстроенного вечернего ухода. Одним из самых эффективных и доступных компонентов в ночной косметической рутине остаётся глицерин.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Почему глицерин работает именно ночью

Во время сна кожа переходит в фазу активной регенерации. Отсутствие макияжа, ультрафиолета, пыли и других внешних раздражителей позволяет ухаживающим средствам проникать глубже и работать интенсивнее. Глицерин в этот период проявляет максимум своей увлажняющей активности.

Как действует глицерин

Глицерин — мощный увлажнитель (гумектант), притягивающий воду из нижних слоёв кожи к поверхности. Это помогает поддерживать высокий уровень увлажнённости, смягчать роговой слой и улучшать текстуру кожи.

Уже через несколько часов после нанесения наблюдается повышение гидратации и разглаживание микрорельефа. При регулярном использовании заметно улучшается внешний вид кожи — она становится более гладкой, упругой и сияющей.

Как правильно использовать глицерин перед сном

Чтобы избежать ощущения липкости и усилить эффективность, рекомендуется соблюдать несколько правил:

  • Наносить глицерин на слегка влажную кожу — например, сразу после тоника или гидролата.

  • Использовать глицерин в составе ночного крема или сыворотки, где он сбалансирован другими компонентами.

  • Избегать слишком высокой концентрации в чистом виде.

С чем сочетать для лучшего результата

Эффект глицерина усиливается в комбинации с:

  • гиалуроновой кислотой — для дополнительного увлажнения;

  • церамидами — для восстановления барьерной функции кожи;

  • пантенолом или аллантоином — для успокаивающего действия.

Такие формулы обеспечивают не только увлажнение, но и защиту кожного барьера, сохраняя влагу внутри.

Дополнительные преимущества

Глицерин способствует поддержанию стабильного уровня pH кожи, укрепляет кислотную мантию и предотвращает обезвоживание. Эти свойства особенно важны в ночной период, когда происходит восстановление после дневного стресса.

Уточнения

Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
