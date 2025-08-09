Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не стресс и не возраст: что действительно запускает седину у молодых

Курение, болезни и дефицит витаминов признаны причинами раннего поседения волос
Появление седины в молодом возрасте стало частым поводом для беспокойства. Хотя этот процесс традиционно связывается со старением, потеря пигмента может начаться гораздо раньше — иногда уже к 25 годам. Причины такого изменения разнообразны и не всегда очевидны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Что определяет цвет волос

Окраска волос зависит от содержания меланина — пигмента, который вырабатывается в специальных клетках кожи, называемых меланоцитами. Снижение их активности приводит к осветлению волос. Постепенное угасание выработки меланина считается естественной частью старения, но иногда процесс запускается преждевременно.

Генетическая предрасположенность

Наследственность играет ведущую роль. Если у родителей или близких родственников седина появилась рано, велика вероятность повторения этого сценария у потомков. Также на темпы обесцвечивания влияет этническая принадлежность — представители разных народов теряют пигмент в разном возрасте.

Влияние заболеваний и нарушений

Ряд внутренних проблем способен ускорить поседение:

  • заболевания щитовидной железы;

  • аутоиммунные процессы;

  • побочные эффекты после химиотерапии и других агрессивных видов лечения.

В отдельных случаях, при устранении первопричины, функции меланоцитов частично восстанавливаются, и пигментация возвращается.

Курение и токсины

Курение провоцирует оксидативный стресс, нарушает кровоснабжение кожи головы и повреждает волосяные фолликулы. Согласно данным наблюдений, у курящих людей седина появляется раньше и прогрессирует быстрее.

Дефицит витамина B12

Недостаток витамина B12 влияет на кроветворение и здоровье нервной системы. При его нехватке нарушается питание волосяных фолликулов, что приводит к поседению, а также к ломкости и выпадению волос. Своевременное выявление дефицита и его компенсация улучшают состояние шевелюры.

Роль стресса

Влияние хронического стресса на состояние волос активно изучается. Некоторые исследования фиксируют связь между сильными психоэмоциональными нагрузками и резким поседением. Однако эта взаимосвязь пока не имеет универсального подтверждения. Предполагается, что стресс может оказывать опосредованное влияние через гормональный и иммунный дисбаланс.

Косметические и профилактические меры

Современные уходовые средства эффективно маскируют седину, но не влияют на её причины. Главный способ отсрочить обесцвечивание — поддержание общего здоровья:

  • сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов;

  • отказ от курения и алкоголя;

  • контроль хронических заболеваний;

  • снижение уровня стресса.

Естественный процесс и отношение к нему

Седина не всегда требует вмешательства. Это естественный этап в развитии организма. Восприятие седых волос как признака уязвимости постепенно сменяется принятием и уважением к индивидуальным изменениям. Забота о здоровье и психологическое принятие внешних признаков возраста позволяют воспринимать изменения с достоинством.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
