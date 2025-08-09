Ломкие ногти — не приговор: 7 шагов к прочной и гладкой пластине

Нехватка витаминов, вода и холод признаны причинами ломких ногтей

Слоистые, ломкие ногти не только портят внешний вид, но и сигнализируют о внутренних или внешних нарушениях. Чтобы вернуть ногтевой пластине прочность и здоровый блеск, важно устранить причины и ввести в уход грамотные привычки.

Причина 1: контакт с водой и бытовой химией

Постоянное взаимодействие с моющими средствами и водой вымывает естественные жиры с поверхности ногтя, нарушая его защитный барьер. Это делает пластину сухой и хрупкой.

Решение:

Использовать резиновые перчатки при уборке, мытье посуды и стирке.

Избегать длительного контакта с горячей водой и агрессивными средствами.

Причина 2: агрессивная косметика

Жидкости для снятия лака с ацетоном и лаки с формальдегидом обезвоживают ногти, истончают их и провоцируют расслаивание.

Решение:

Выбирать средства без ацетона.

Увеличить интервалы между сменой лака.

Использовать восстанавливающие базовые покрытия.

Причина 3: неправильный маникюр

Подпиливание влажных ногтей, резкое удаление кутикулы и грубые инструменты нарушают структуру пластины.

Решение:

Пилить только сухие ногти.

Применять мягкие или стеклянные пилочки, двигаясь в одном направлении.

Отдавать предпочтение бережному маникюру.

Причина 4: нехватка питательных веществ

Недостаток биотина, железа, цинка и кремния отражается на состоянии ногтей — они становятся тонкими и склонными к ломкости.

Решение:

Добавить в рацион яйца, орехи, семена, жирную рыбу и зелёные овощи.

При необходимости — пройти курс витаминных добавок после консультации с врачом.

Причина 5: обезвоживание организма

Недостаток воды делает ногти сухими изнутри, замедляет рост и нарушает их структуру.

Решение:

Употреблять не менее 1,5-2 литров чистой воды в день.

Избегать обезвоживающих напитков в избытке (кофе, алкоголь).

Причина 6: отсутствие внешнего питания

Без регулярного увлажнения ногтям не хватает липидов и влаги, особенно в холодный сезон.

Решение:

Втирать в ногтевую пластину масла: миндальное, аргановое, масло жожоба.

Использовать ночные маски и питательные кремы для рук.

Причина 7: механическое повреждение

Использование ногтей как инструмента — одна из главных причин сколов и трещин.

Решение:

Исключить привычку открывать крышки, сдирать стикеры и поддевать предметы ногтями.

Применять подручные инструменты — ножи, пилки, шпатели.

Причина 8: воздействие холода и сухого воздуха

В зимний период ногти подвергаются обезвоживанию и микротрещинам из-за мороза и отопления.

Решение:

Носить перчатки на улице в холодную и ветреную погоду.

Увлажнять воздух в помещении.

