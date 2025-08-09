Ломкие ногти — не приговор: 7 шагов к прочной и гладкой пластине

Слоистые, ломкие ногти не только портят внешний вид, но и сигнализируют о внутренних или внешних нарушениях. Чтобы вернуть ногтевой пластине прочность и здоровый блеск, важно устранить причины и ввести в уход грамотные привычки.
Постоянное взаимодействие с моющими средствами и водой вымывает естественные жиры с поверхности ногтя, нарушая его защитный барьер. Это делает пластину сухой и хрупкой.
Решение:
Жидкости для снятия лака с ацетоном и лаки с формальдегидом обезвоживают ногти, истончают их и провоцируют расслаивание.
Решение:
Подпиливание влажных ногтей, резкое удаление кутикулы и грубые инструменты нарушают структуру пластины.
Решение:
Недостаток биотина, железа, цинка и кремния отражается на состоянии ногтей — они становятся тонкими и склонными к ломкости.
Решение:
Недостаток воды делает ногти сухими изнутри, замедляет рост и нарушает их структуру.
Решение:
Без регулярного увлажнения ногтям не хватает липидов и влаги, особенно в холодный сезон.
Решение:
Использование ногтей как инструмента — одна из главных причин сколов и трещин.
Решение:
В зимний период ногти подвергаются обезвоживанию и микротрещинам из-за мороза и отопления.
Решение:
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.
