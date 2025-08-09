Ломкие ногти — не приговор: 7 шагов к прочной и гладкой пластине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Слоистые, ломкие ногти не только портят внешний вид, но и сигнализируют о внутренних или внешних нарушениях. Чтобы вернуть ногтевой пластине прочность и здоровый блеск, важно устранить причины и ввести в уход грамотные привычки.

Нежный маникюр с молочным нюдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нежный маникюр с молочным нюдом

Причина 1: контакт с водой и бытовой химией

Постоянное взаимодействие с моющими средствами и водой вымывает естественные жиры с поверхности ногтя, нарушая его защитный барьер. Это делает пластину сухой и хрупкой.

Решение:

  • Использовать резиновые перчатки при уборке, мытье посуды и стирке.
  • Избегать длительного контакта с горячей водой и агрессивными средствами.

Причина 2: агрессивная косметика

Жидкости для снятия лака с ацетоном и лаки с формальдегидом обезвоживают ногти, истончают их и провоцируют расслаивание.

Решение:

  • Выбирать средства без ацетона.
  • Увеличить интервалы между сменой лака.
  • Использовать восстанавливающие базовые покрытия.

Причина 3: неправильный маникюр

Подпиливание влажных ногтей, резкое удаление кутикулы и грубые инструменты нарушают структуру пластины.

Решение:

  • Пилить только сухие ногти.
  • Применять мягкие или стеклянные пилочки, двигаясь в одном направлении.
  • Отдавать предпочтение бережному маникюру.

Причина 4: нехватка питательных веществ

Недостаток биотина, железа, цинка и кремния отражается на состоянии ногтей — они становятся тонкими и склонными к ломкости.

Решение:

  • Добавить в рацион яйца, орехи, семена, жирную рыбу и зелёные овощи.
  • При необходимости — пройти курс витаминных добавок после консультации с врачом.

Причина 5: обезвоживание организма

Недостаток воды делает ногти сухими изнутри, замедляет рост и нарушает их структуру.

Решение:

  • Употреблять не менее 1,5-2 литров чистой воды в день.
  • Избегать обезвоживающих напитков в избытке (кофе, алкоголь).

Причина 6: отсутствие внешнего питания

Без регулярного увлажнения ногтям не хватает липидов и влаги, особенно в холодный сезон.

Решение:

  • Втирать в ногтевую пластину масла: миндальное, аргановое, масло жожоба.
  • Использовать ночные маски и питательные кремы для рук.

Причина 7: механическое повреждение

Использование ногтей как инструмента — одна из главных причин сколов и трещин.

Решение:

  • Исключить привычку открывать крышки, сдирать стикеры и поддевать предметы ногтями.
    Применять подручные инструменты — ножи, пилки, шпатели.

Причина 8: воздействие холода и сухого воздуха

В зимний период ногти подвергаются обезвоживанию и микротрещинам из-за мороза и отопления.

Решение:

  • Носить перчатки на улице в холодную и ветреную погоду.
  • Увлажнять воздух в помещении.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
