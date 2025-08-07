Названы топ-5 масел, которые спасают кожу от сухости

Кожа — это не только про красоту, но и про здоровье. Сухость, стянутость и шелушения могут сигнализировать о нарушенном липидном барьере. И вот тут на сцену выходят масла — натуральные, ароматные и невероятно эффективные.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кокосовое масло

Масло ши — плотное, но волшебное

Это масло в твёрдом виде тает от тепла тела и превращается в бархатистую вуаль. Оно идеально подходит для сухой кожи, особенно зимой. Богатое жирными кислотами, масло ши восстанавливает и удерживает влагу, оставляя кожу мягкой, как после СПА.

Жожоба — масло, которое обмануло всех

По структуре жожоба — это не совсем масло, а жидкий воск. Но именно эта особенность делает его суперсовместимым с нашей кожей. Оно не забивает поры, быстро впитывается и подходит даже для жирной и чувствительной кожи.

Кокосовое масло — не для всех

Хотя его аромат вызывает воспоминания о тропиках, кокосовое масло — далеко не универсальное. Оно может провоцировать высыпания у склонной к акне кожи. Используйте его на теле, но избегайте зоны декольте и спины, если есть склонность к закупорке пор.

Сквалан — лёгкость и наука

Современное масло без жирного блеска. Сквалан получают из оливок или сахарного тростника, он быстро впитывается и увлажняет на клеточном уровне. Идеально подойдёт тем, кто не любит ощущение плёнки на коже.

Масло — не просто альтернатива лосьону, а полноценный шаг в уходе. Главное — выбрать подходящее именно тебе и не бояться экспериментировать.

