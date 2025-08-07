Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффект как после фотошопа, но есть нюанс: как ввести ретинол и не пересушить кожу

Ретинол — звезда ухода, которую обожают дерматологи и боятся новички. Он борется с морщинами, акне и тусклостью кожи, но требует деликатного обращения. Готова подружиться с этим суперингредиентом? Тогда читай дальше — будет полезно!

Ретинол
Фото: https://i.pinimg.com/originals/2e/ba/b6/2ebab65b23660f303c32d64d6f89a7e6.jpg
Ретинол

Что такое ретинол и зачем он нужен

Ретинол — производная витамина А, которая ускоряет обновление клеток, выравнивает тон кожи и разглаживает морщины. Он входит в состав антивозрастных и противовоспалительных средств. Уже через пару недель ты заметишь, как кожа становится гладкой и сияющей.

Как вводить ретинол правильно

Новичкам нельзя сразу брать максимальную концентрацию. Начни с 0,1-0,3% два раза в неделю и обязательно чередуй с увлажнением. И никаких кислот рядом! Ретинол и так работает глубоко, перегруз только навредит.

Когда и с чем сочетать

Ретинол используется только на ночь. Днём обязательно нужен SPF не ниже 30 — кожа становится чувствительной к солнцу. В паре к ретинолу идеально подходят гиалуронка и керамиды.

Побочные эффекты и как их избежать

Покраснение, шелушение, сухость — частые "побочные эффекты знакомства". Это нормально в начале. Главное — не перебарщивать и слушать свою кожу. Не подходит? Есть более мягкие формы — ретинальдегид или бакучиол.

Ретинол — не страшный зверь, а суперсила для кожи. Главное — ввести его с умом и дать коже время адаптироваться.

Уточнения

Ретино́л истинный витамин A — жирорастворимый антиоксидант.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
