Эффект как после фотошопа, но есть нюанс: как ввести ретинол и не пересушить кожу

Ретинол — звезда ухода, которую обожают дерматологи и боятся новички. Он борется с морщинами, акне и тусклостью кожи, но требует деликатного обращения. Готова подружиться с этим суперингредиентом? Тогда читай дальше — будет полезно!
Ретинол — производная витамина А, которая ускоряет обновление клеток, выравнивает тон кожи и разглаживает морщины. Он входит в состав антивозрастных и противовоспалительных средств. Уже через пару недель ты заметишь, как кожа становится гладкой и сияющей.
Новичкам нельзя сразу брать максимальную концентрацию. Начни с 0,1-0,3% два раза в неделю и обязательно чередуй с увлажнением. И никаких кислот рядом! Ретинол и так работает глубоко, перегруз только навредит.
Ретинол используется только на ночь. Днём обязательно нужен SPF не ниже 30 — кожа становится чувствительной к солнцу. В паре к ретинолу идеально подходят гиалуронка и керамиды.
Покраснение, шелушение, сухость — частые "побочные эффекты знакомства". Это нормально в начале. Главное — не перебарщивать и слушать свою кожу. Не подходит? Есть более мягкие формы — ретинальдегид или бакучиол.
Ретинол — не страшный зверь, а суперсила для кожи. Главное — ввести его с умом и дать коже время адаптироваться.
Ретино́л истинный витамин A — жирорастворимый антиоксидант.
