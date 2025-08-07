Эти бьюти-гаджеты действительно работают — и заменят салон у тебя дома

Массажеры, LED-маски, микротоки — кажется, у каждой подруги есть свой домашний гаджет красоты. Но работают ли они на самом деле или это просто модные игрушки? Разбираемся, что действительно даёт результат, а что можно оставить в корзине.

Микротоки: тренажёр для лица

Домашние устройства с микротоками (например, NuFACE) усиливают тонус мышц, подтягивают контур и улучшают циркуляцию. Да, эффект накопительный, но видимый. Главное — регулярность: 5 минут в день вместо ленты соцсетей.

LED-маски: свет, который лечит

Красный свет — для антивозраста, синий — против акне. LED-маски действительно работают, если использовать их не реже 3 раз в неделю и не ждать мгновенного чуда. Это как фитнес: нужно время.

Криошары и роллеры: бодрость для лица

Идеальны по утрам: уменьшают отёки, освежают цвет лица. Да, это не мезотерапия, но точно лучше холодной ложки из холодильника. Особенно если комбинировать с сывороткой.

Щётки для умывания: не всем

Foreo или аналоги — классные помощники в очищении, но будьте аккуратны с чувствительной кожей. Главное — не переусердствовать, иначе раздражение обеспечено.

Бьюти-гаджеты — это не магия, а дополнение к системному уходу. Если использовать их с умом и регулярно, результат не заставит себя ждать.

