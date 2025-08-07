Эта маска работает как фотошоп — нужны только чайная ложка, лимон и этот вкусный ингредиент

Мёд — природный антибактериальный и увлажняющий компонент. Он насыщен ферментами, витаминами группы B, антиоксидантами и аминокислотами. Результат — кожа становится мягкой, ровной и свежей.
Нанеси на лицо на 10–15 минут и смой тёплой водой. Лимон осветляет, овсянка отшелушивает, а мёд увлажняет — трио мечты!
Смешай мёд с мелкой солью или кофе. Нанеси на влажную кожу, массируй 2–3 минуты, смой. Такой скраб придаёт лицу свежесть и лёгкое сияние.
Увлажняющая ванна с мёдом
Аллергия на мёд — стоп. Всегда делай тест на сгибе локтя за 24 часа до использования. И избегай применения на воспалённой коже.
Мёд — это не просто сладость, а настоящий бьюти-эликсир. Попробуй хотя бы один из рецептов — и ты точно влюбишься в этот натуральный уход.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.