Эта маска работает как фотошоп — нужны только чайная ложка, лимон и этот вкусный ингредиент

Моя семья » Красота и стиль

Мёд — природный антибактериальный и увлажняющий компонент. Он насыщен ферментами, витаминами группы B, антиоксидантами и аминокислотами. Результат — кожа становится мягкой, ровной и свежей.

Мед Акации
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мед Акации

Универсальная маска для сияния

Смешай:

  • 1 ст. ложку мёда,
  • 1 ч. ложку лимонного сока,
  • 1 ч. ложку овсяной муки.

Нанеси на лицо на 10–15 минут и смой тёплой водой. Лимон осветляет, овсянка отшелушивает, а мёд увлажняет — трио мечты!

Медовый скраб против тусклой кожи

Смешай мёд с мелкой солью или кофе. Нанеси на влажную кожу, массируй 2–3 минуты, смой. Такой скраб придаёт лицу свежесть и лёгкое сияние.
Увлажняющая ванна с мёдом

Добавь в воду:

  1. Полстакана мёда
  2. 3 ст. ложки молока или сливок
  3. Погружайся на 20 минут и наслаждайся кожей, как у Клеопатры — бархатной и ухоженной.

Противопоказания

Аллергия на мёд — стоп. Всегда делай тест на сгибе локтя за 24 часа до использования. И избегай применения на воспалённой коже.

Мёд — это не просто сладость, а настоящий бьюти-эликсир. Попробуй хотя бы один из рецептов — и ты точно влюбишься в этот натуральный уход.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
