Тушь высохла? Советы по восстановлению без вреда для глаз

Утро, макияж, любимая тушь — и сюрприз: она сухая и не оставляет ни следа на ресницах. Знакомо? Не спеши выбрасывать: у тебя есть шанс её спасти.
Если тушь слегка подсохла, опусти закрытую тубу в стакан с горячей (но не кипящей!) водой на 5–7 минут. Это разогреет формулу и вернёт ей эластичность. Работает особенно хорошо с водостойкими вариантами.
Вымытая щеточка от старой туши отлично подойдёт для укладки бровей или ресниц. Не выбрасывай — дай ей вторую жизнь!
Подсохшая тушь — не приговор. С парой простых трюков ты снова получишь выразительный взгляд — безопасно и без затрат.
Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.
