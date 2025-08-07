Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоматолог предостерег от использования домашних средств для белизны зубов
Дизайнеры назвали недостатки плитки в ванной: холод, скользкость и плесень
Дело Смолова: экспертиза установила тяжесть травм бизнесмена – новые детали
Провал тормоза, скрежет и запах топлива требуют немедленной остановки машины
Кавказская овчарка, малинуа и дог чаще проявляют агрессию в присутствии малышей, предупреждают кинологи
Business Insider: растёт число американцев, которые вынуждены жить в автодомах
Актёр Антон Богданов призвал родителей к раннему половому воспитанию детей
Галина Есипова: при болезнях печени полезна недорогая морская рыба
Бренд Terry's готовит фисташковый шоколад — его популярность резко выросла в этом году

Тушь высохла? Советы по восстановлению без вреда для глаз

Тушь засохла в самый неподходящий момент? Есть спасение — проверено!
1:36
Моя семья » Красота и стиль

Утро, макияж, любимая тушь — и сюрприз: она сухая и не оставляет ни следа на ресницах. Знакомо? Не спеши выбрасывать: у тебя есть шанс её спасти.

Тушь
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушь

Добавь немного капель — но не любые!

  • Первое желание — налить туда воды, но стоп! Обычная вода разрушит формулу и может стать средой для бактерий. Лучше всего использовать:
  • Несколько капель специального средства для восстановления туши (продаются в косметических магазинах);
  • Или пару капель салфеточного лосьона для глаз без спирта (подойдёт даже раствор линз).

Тёплая ванночка — экспресс-метод

Если тушь слегка подсохла, опусти закрытую тубу в стакан с горячей (но не кипящей!) водой на 5–7 минут. Это разогреет формулу и вернёт ей эластичность. Работает особенно хорошо с водостойкими вариантами.

Чего точно не делать

  • Не разбавляй спиртом — ты не хочешь получить раздражение глаз.
  • Не заливай кремом — он нарушит текстуру и сделает тушь комковатой.
  • Не используй её больше 3–4 месяцев после открытия — даже если оживишь текстуру, бактерии могут уже развиваться.

Бонус: преврати старую тушь в полезный инструмент

Вымытая щеточка от старой туши отлично подойдёт для укладки бровей или ресниц. Не выбрасывай — дай ей вторую жизнь!

Подсохшая тушь — не приговор. С парой простых трюков ты снова получишь выразительный взгляд — безопасно и без затрат.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Дело Смолова: экспертиза установила тяжесть травм бизнесмена – новые детали
Провал тормоза, скрежет и запах топлива требуют немедленной остановки машины
Кавказская овчарка, малинуа и дог чаще проявляют агрессию в присутствии малышей, предупреждают кинологи
Business Insider: растёт число американцев, которые вынуждены жить в автодомах
Актёр Антон Богданов призвал родителей к раннему половому воспитанию детей
Галина Есипова: при болезнях печени полезна недорогая морская рыба
Бренд Terry's готовит фисташковый шоколад — его популярность резко выросла в этом году
Своевременный сбор, тёплый полив и калиевая подкормка снижают горечь огурцов
Лимфодренаж, звуковые ванны и силовые тренировки вошли в список велнес-трендов 2025 года — специалист по здравоохранению Даниэль Пейтс
Отдыхающая в Бодруме Погребняк высказалась об атаке акул на побережье Турции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.