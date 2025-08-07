Тушь высохла? Советы по восстановлению без вреда для глаз

Тушь засохла в самый неподходящий момент? Есть спасение — проверено!

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Утро, макияж, любимая тушь — и сюрприз: она сухая и не оставляет ни следа на ресницах. Знакомо? Не спеши выбрасывать: у тебя есть шанс её спасти.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушь

Добавь немного капель — но не любые!

Первое желание — налить туда воды, но стоп! Обычная вода разрушит формулу и может стать средой для бактерий. Лучше всего использовать:

Обычная вода разрушит формулу и может стать средой для бактерий. Лучше всего использовать: Несколько капель специального средства для восстановления туши (продаются в косметических магазинах);

(продаются в косметических магазинах); Или пару капель салфеточного лосьона для глаз без спирта (подойдёт даже раствор линз).

Тёплая ванночка — экспресс-метод

Если тушь слегка подсохла, опусти закрытую тубу в стакан с горячей (но не кипящей!) водой на 5–7 минут. Это разогреет формулу и вернёт ей эластичность. Работает особенно хорошо с водостойкими вариантами.

Чего точно не делать

Не разбавляй спиртом — ты не хочешь получить раздражение глаз.

— ты не хочешь получить раздражение глаз. Не заливай кремом — он нарушит текстуру и сделает тушь комковатой.

— он нарушит текстуру и сделает тушь комковатой. Не используй её больше 3–4 месяцев после открытия — даже если оживишь текстуру, бактерии могут уже развиваться.

Бонус: преврати старую тушь в полезный инструмент

Вымытая щеточка от старой туши отлично подойдёт для укладки бровей или ресниц. Не выбрасывай — дай ей вторую жизнь!

Подсохшая тушь — не приговор. С парой простых трюков ты снова получишь выразительный взгляд — безопасно и без затрат.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.