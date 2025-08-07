5 фасонов юбок, которые идут всем — и один, который портит любой образ

Как выбрать юбку по типу фигуры: рекомендации стилистов на 2025 год

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Юбка — это не просто базовая вещь, а настоящий инструмент самовыражения. Она может подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки и задать нужное настроение образу. Главное — выбрать ту самую.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в джинсовой мини-юбке и белой майке

Фасон под фигуру

Прямой крой идеально садится на женщин с любым типом фигуры — универсальное решение. А-силуэт подчёркивает талию и делает образ лёгким. Юбки с запахом визуально стройнят, а плиссе добавляет динамики и мягкости.

Длина имеет значение

Мини — для смелых и тех, кто хочет показать ноги. Миди — для элегантных образов и комфортного повседневного стиля. Макси — идеальны летом и добавляют драматичности, особенно в сочетании с босоножками на каблуке.

С чем сочетать

Юбка прекрасно дружит с базовыми футболками, кроп-топами, блузами, жакетами. Всё зависит от материала и фактуры: кожаная юбка просит дерзости, а шёлковая — женственности. Главное — сбалансировать верх и низ по объёму.

Цвет и ткань

Светлые оттенки визуально увеличивают объём, тёмные — стройнят. Джинс — для кэжуала, твид — для офиса, шёлк — для свиданий. Обращай внимание на фактуру и сезонность.

Идеальная юбка — это та, в которой ты чувствуешь себя уверенно. Экспериментируй с формами, тканями и длинами — и находи свой стиль заново.

Уточнения

Ю́бка— предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.