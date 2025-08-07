Трендовые модели обуви, которые вытягивают силуэт

Обувь, которая визуально увеличивает рост: советы стилистов

Хочется выглядеть выше, но не жертвовать комфортом? Хорошая новость: правильно подобранная обувь действительно творит чудеса! Несколько стильных приёмов — и рост визуально плюс 5 см.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Туфли

Острые носы — всегда в выигрыше

Обувь с заострённым носом — универсальный приём, чтобы визуально удлинить ноги. Особенно хорошо работают лодочки и ботильоны в тон коже или колготкам. Избегай округлых форм — они «режут» силуэт.

Монохром и тон в тон

Обувь, сливающаяся по цвету с брюками или колготками, создаёт непрерывную линию и зрительно вытягивает силуэт. Белые кроссовки + белые джинсы, чёрные ботильоны + total black — и ты уже выше.

Высокая посадка и открытый подъём

Босоножки с высоким подъемом, лодочки с глубоким вырезом или сапоги с V-образным голенищем зрительно удлиняют ногу. Идеально для тех, кто не хочет носить шпильки, но мечтает о вытянутом профиле.

Избегай ремешков и массивности

Тонкие щиколотки — твой союзник, не перерезай их ремешками. Также стоит избегать громоздкой подошвы и контрастных деталей — они утяжеляют образ.

Никаких каблуков — только стильные решения и грамотные акценты. Визуальный рост — это просто, если обувь играет на твоей стороне.

Уточнения

