Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров
Юрист Александрова: курить в квартире можно, если дым не мешает соседям
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Петросян и Брухунова проводят последние летние дни на море с детьми
Полное солнечное затмение 2027 года затмит небо на трёх континентах

Перестали мазать всем подряд — и ногти пошли в рост: сработали самые простые средства

Ломкие ногти могут указывать на дефицит белка, железа и витаминов B
Моя семья » Красота и стиль

Ломкие ногти — частая проблема для тех, кто мечтает о длинных и ухоженных руках. Вроде бы всё делается правильно, но ногти продолжают трескаться и слоиться? Пришло время разобраться в причинах и начать действовать.

Длинный маникюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Длинный маникюр

Увлажнение — основа крепких ногтей

Сухость — главный враг ногтевой пластины. Регулярное использование кремов с пантенолом, натуральных масел (жожоба, миндальное и др.), а также уход за кутикулой помогают сохранить ногти эластичными. А эластичность — залог меньшей ломкости и трещин.

Питание играет ключевую роль

Ногти часто первыми реагируют на дефицит питательных веществ. Важно включать в рацион белок, витамины A, E, группы B, а также цинк и железо. Это не только укрепит ногти, но и положительно скажется на состоянии кожи и волос.

Меньше агрессивной химии

Ацетон, бытовые чистящие средства и даже агрессивное мыло могут пересушивать ногтевую пластину. Рекомендуется использовать перчатки при уборке, выбирать мягкие средства для снятия лака и наносить укрепляющие базы.

Снижение нагрузки на ногти

Периодический отказ от гель-лаков и наращивания пойдёт на пользу. Даже кратковременный перерыв — хотя бы на пару недель — даст ногтям возможность восстановиться и "подышать". Важно помнить: здоровье — основа красоты.

Ломкость ногтей — это не приговор, а сигнал организма о необходимости ухода. При должном внимании и заботе ногти вновь станут крепкими, гладкими и красивыми.

Уточнения

Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Нэвид Асиф: жара расширяет сосуды и вызывает отёки конечностей
Плавание, йога и ходьба помогут сбросить вес не хуже бега
РИА Новости: Россия и Индия договорились активизировать промышленное сотрудничество
Моргенштерн* раскрыл детали борьбы с зависимостями: 200 дней без алкоголя
Повара: глутамат маскирует вкус продуктов и делает блюда одинаковыми
АИ-92 может быть предпочтительнее АИ-95 — если рекомендует производитель
Меган Маркл не получила публичных поздравлений от королевской семьи в день рождения
Технологии умных домов сокращают энергопотребление зданий на 20% — ВЭФ
Известия: пациенты опасаются дефицита лекарств из-за правила второй лишний с сентября
Уэнсдей 2 на Netflix: первые отзывы критиков – триумф или провал?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.