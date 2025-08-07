Перестали мазать всем подряд — и ногти пошли в рост: сработали самые простые средства

Ломкие ногти могут указывать на дефицит белка, железа и витаминов B

Ломкие ногти — частая проблема для тех, кто мечтает о длинных и ухоженных руках. Вроде бы всё делается правильно, но ногти продолжают трескаться и слоиться? Пришло время разобраться в причинах и начать действовать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Длинный маникюр

Увлажнение — основа крепких ногтей

Сухость — главный враг ногтевой пластины. Регулярное использование кремов с пантенолом, натуральных масел (жожоба, миндальное и др.), а также уход за кутикулой помогают сохранить ногти эластичными. А эластичность — залог меньшей ломкости и трещин.

Питание играет ключевую роль

Ногти часто первыми реагируют на дефицит питательных веществ. Важно включать в рацион белок, витамины A, E, группы B, а также цинк и железо. Это не только укрепит ногти, но и положительно скажется на состоянии кожи и волос.

Меньше агрессивной химии

Ацетон, бытовые чистящие средства и даже агрессивное мыло могут пересушивать ногтевую пластину. Рекомендуется использовать перчатки при уборке, выбирать мягкие средства для снятия лака и наносить укрепляющие базы.

Снижение нагрузки на ногти

Периодический отказ от гель-лаков и наращивания пойдёт на пользу. Даже кратковременный перерыв — хотя бы на пару недель — даст ногтям возможность восстановиться и "подышать". Важно помнить: здоровье — основа красоты.

Ломкость ногтей — это не приговор, а сигнал организма о необходимости ухода. При должном внимании и заботе ногти вновь станут крепкими, гладкими и красивыми.

Уточнения

Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.