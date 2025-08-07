Инъекции красоты — это не шутки: как ухаживать за лицом, чтобы не пожалеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:43
Моя семья » Красота и стиль

Ты записалась на инъекции и уже мечтаешь о свежем, подтянутом лице? Стоп! Перед встречей с косметологом коже нужен особый режим. Как подготовиться правильно, чтобы результат был вау эффект, а не «где моя кожа?!» — рассказываем.

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Неделя до инъекций: настраиваем кожу

За 5–7 дней до процедуры забудь о скрабах, кислотах и ретиноидах. Сейчас важно успокоить кожу и восстановить её барьер. Добавь в уход увлажняющие маски, сыворотки с церамидами, алоэ и пантенолом. Цель — кожа без воспалений и раздражений.

Что исключить заранее

Алкоголь, антикоагулянты (в том числе аспирин) и даже омега-3 — всё это повышает риск синяков. За 2–3 дня до инъекций откажись от активных массажей лица, бань, соляриев и интенсивных тренировок.

Увлажнение — твой лучший друг

Инъекции любят хорошо увлажнённую кожу. За день до процедуры сделай тканевую маску с гиалуроновой кислотой и выпей побольше воды. Это не миф — гидратация помогает коже лучше принять препарат.

Макияж и SPF в день X

В день инъекций приходи на процедуру с чистым лицом — без тонального, крема и даже SPF. Не трогай лицо руками, не нервничай — и доверься своему врачу. Главное — выспись и будь в хорошем настроении.

Подготовка к инъекциям — это не прихоть, а залог успешного и красивого результата. Бережный уход до процедуры позволит твоей коже сказать тебе «спасибо».

Уточнения

Инъе́кция — способ введения в организм неких растворов (например, лекарственных средств) с помощью шприца и пустотелой иглы или впрыскиванием под высоким давлением (безыгольная инъекция).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
