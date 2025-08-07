Витамин С портится быстрее молока: одна ошибка — и эффекта не будет

Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов

Если ты всё ещё не добавила витамин С в свой бьюти-ритуал — пора это исправлять. Этот мощный антиоксидант не только борется с тусклостью, но и реально омолаживает кожу. Главное — знать, как его правильно применять, чтобы получить максимум пользы без неприятных сюрпризов.

Почему витамин С — супергерой для кожи

Аскорбиновая кислота — это не просто модный ингредиент. Она осветляет пигментацию, выравнивает тон, уменьшает морщины и защищает от УФ-повреждений. Кожа становится сияющей и более гладкой уже через пару недель регулярного применения.

Как выбирать средство с витамином С

Ищи продукты с концентрацией от 5 до 15% — этого достаточно для заметного эффекта и при этом безопасно для большинства типов кожи. Лучше всего работают сыворотки с L-аскорбиновой кислотой — самой активной формой витамина С.

Когда и как наносить?

Идеально — утром, перед кремом и SPF. Витамин С усиливает защиту от солнца и загрязнений. Но если ты используешь его вечером, обязательно заверши уход увлажняющим кремом. Избегай сочетания с кислотами и ретинолом в один приём — кожа скажет "спасибо".

Важные нюансы

Витамин С быстро окисляется — храни флакон в тёмном месте, закрытым и вдали от тепла. Если средство стало коричневым — оно уже не работает. Покраснение и жжение? Снизь концентрацию или делай перерыв.

Витамин С — это не каприз, а инвестиция в сияющую, ровную и молодую кожу. Используй его грамотно — и эффект не заставит себя ждать.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ витамин С— органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.



