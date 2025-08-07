Минус 3 кг и плюс 10 морщин: диеты, после которых страдает лицо

Безжировая, кето, монодиеты: что из этого портит цвет лица

Ты убираешь из рациона всё «лишнее», стараешься быть на ПП — а кожа вдруг становится тусклой, сухой или покрывается высыпаниями. Проблема может быть не в креме, а в тарелке. Некоторые диеты отнимают у кожи жизненно важные элементы, и вот что стоит знать.

Бессолевая диета: отёков меньше, морщин больше?

Полностью исключать соль — опасно. Она регулирует водно-солевой баланс, и при её нехватке кожа теряет упругость, становится сухой, появляются мелкие морщины. Важно сократить избыточную соль, но не убирать её совсем.

Безуглеводная ловушка

Да, быстрые углеводы — не друзья фигуре. Но полный отказ от сложных углеводов (овсянки, цельнозернового хлеба, фруктов) ведёт к снижению выработки коллагена и тусклому цвету лица. Кожа выглядит уставшей, а морщины — глубже.

Диеты без жиров: удар по молодости

Жир — это не враг, а союзник кожи. Без омега-3, витамина Е и жирорастворимых витаминов кожа теряет эластичность, становится склонной к раздражениям и шелушению. Здоровые жиры — обязательны.

Монодиеты: скука для тарелки и стресc для кожи

Яблочная, кефирная, гречневая — все они обещают быстрый результат, но оставляют кожу без нужных нутриентов. Страдает гидробаланс, появляется сыпь и тусклость. У красоты нет экспресс-режима.

Хорошая кожа начинается не с сыворотки, а с тарелки. Сбалансированное питание — вот секрет сияния, которого не даст ни один фильтр.

