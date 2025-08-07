Массаж щёткой: правда ли он творит чудеса с телом или просто модный миф

Сухой массаж: как правильно делать и кому он категорически не подходит

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухой массаж щёткой ворвался в мир бьюти как утренний ритуал, способный творить чудеса с кожей. Одни в восторге от гладкости и сияния, другие жалуются на раздражение. Давайте разберёмся, когда этот тренд — находка, а когда — лишний стресс для тела.

Фото: Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domian Массаж сухой щеткой

Что даёт массаж щёткой

Сухой массаж улучшает кровообращение, помогает вывести токсины, борется с целлюлитом и отшелушивает ороговевшие клетки. После регулярного использования кожа становится более упругой и гладкой. К тому же это настоящий ритуал заботы о себе, который заряжает энергией с утра.

Как правильно делать массаж

Используйте щётку с натуральной щетиной и средней жёсткостью. Массаж делают по направлению лимфотока — от стоп вверх, от кистей к плечам. Движения должны быть уверенными, но не болезненными. После процедуры важно нанести увлажняющий крем или масло.

Когда лучше отказаться

Массаж щёткой противопоказан при варикозе, повреждениях кожи, активных воспалениях, дерматитах и тонкой чувствительной коже. Также не стоит делать его ежедневно — достаточно 2–3 раз в неделю. И главное: если после массажа появляется стойкое покраснение, стоит пересмотреть интенсивность или вовсе от него отказаться.

Массаж щёткой — это недорогой и эффективный способ «встряхнуть» тело и кожу. Главное — делать его с умом и учитывать индивидуальные особенности.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.