Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В первом полугодии 2025 года стройотрасль России прибавила 4,3% — Росстат
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады
Сухой массаж: как правильно делать и кому он категорически не подходит
Провизор Булыгина: запивать лекарства нужно только водой
Ирак возобновляет экспорт нефти через Джейхан: названа точная дата
Любовь к Родине и мужу: почему Алла Довлатова предпочитает российские курорты
Агрономы советуют хранить яблоки в песке для сохранения сочности и свежести
Опасное цветение водорослей парализовало озеро Эри в США

Лицо стало другим, но длину волос не трогали: сработал один аккуратный штрих

Стилисты назвали чёлку способом изменить образ без смены длины волос
1:31
Моя семья » Красота и стиль

Чёлка — это один из самых лёгких способов освежить внешний вид и добавить изюминку, не меняя длину волос. Однако страх испортить всё одной неудачной линией часто становится препятствием, даже для тех, кто давно задумывался о переменах.

Девушка со стрижкой с челкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка со стрижкой с челкой

Почему страх перед чёлкой — это нормально

Опасения понятны: чёлка — как татуировка. Формально не навсегда, но эффект сохраняется надолго. Неподходящая форма может изменить пропорции лица, испортить настроение и обернуться ежедневной борьбой с укладкой. Но важно помнить — это не катастрофа, а временный эксперимент.

Когда стоит решиться на перемены

Если хочется перемен, но пока нет готовности к радикальной смене цвета или длины, чёлка может стать идеальным компромиссом. Особенно если подборка вдохновляющих фотографий из Pinterest уже давно хранится в закладках — это верный знак: момент настал.

Как выбрать подходящую форму

Правильно подобранная чёлка подчёркивает черты лица. Например, овальное лицо хорошо сочетается с разными формами, квадратному подойдут удлинённые варианты, а круглому — косые. Лучшее решение — обсудить всё с парикмахером, показать визуальные примеры и честно рассказать о готовности к ежедневной укладке.

Что делать, если результат не устроит

Если результат не понравится — не беда. Волосы отрастут. А на переходный период всегда есть ободки, заколки и множество советов от бьюти-блогеров. Самой универсальной считается мягкая чёлка-"шторка" — она легче всего адаптируется и придаёт образу лёгкость.

Эксперимент как форма свободы

Эксперименты с внешностью — это про удовольствие, свободу и готовность к новому. Даже если результат окажется неидеальным, всегда есть возможность изменить форму или дождаться, пока волосы отрастут. Главное — попробовать и не жалеть.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО
Правда ТВ
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Российские семьи могут получить субсидию на покупку машины
Опасность в тарелке: почему куриный бульон может быть вреден для здоровья
Туристы могут увидеть последний в Европе рабочий забор для ловли сельди в немецком Каппельне
Борная кислота уничтожит всю колонию муравьёв
Наказание кошки за непослушание может разрушить ваше доверие и отношения
Неправильная термообработка продуктов вредит печени и почкам — врач
Стилисты назвали чёлку способом изменить образ без смены длины волос
Собчак высказалась о новых реалиях эпохи Оземпика с нездоровой худобой
Собаки наблюдают за улицей через окно, чтобы справляться с одиночеством и скукой
В России Hummer H2 был адаптирован под легковые права за счёт удаления оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.