Хит-парад оттенков, которые сделают волосы роскошными: всё об окрашивании 2025 года

Каждый год приносит свежий взгляд на привычные оттенки и техники окрашивания, и 2025 не стал исключением. Блондинка с характером, брюнетка с мерцанием, рыжая в новом свете — тренды обещают быть смелыми, но универсальными. Мы разобрались, какие цвета и приёмы стоит взять на заметку, чтобы быть в потоке.
Забудьте про чистую платину — теперь в моде приглушённые, "запылённые" оттенки: перламутровый, ледяной шампань, mushroom blonde. Главное — эффект мягкого свечения и живой текстуры.
Насыщенный шоколад с дымчатыми переливами, оттенки мокко и каштана с тонким градиентом по длине — идеальный вариант для тех, кто любит элегантность. А вот однотонная «смола» уходит в прошлое.
Теплые розово-оранжевые оттенки снова с нами, но теперь они менее кукольные и более натуральные. Добавьте немного матовости — и получите мягкий клубничный блонд, который освежает любое лицо.
Окрашивание «peek-a-boo» в яркие оттенки — тренд для смелых. Незаметные пряди цвета внутри волос, которые видно только в движении, — хит социальных сетей.
В 2025 в моде естественность: мягкие переходы, а не резкие контрасты. Чем больше "вау", но меньше усилий — тем лучше.
Окрашивание в 2025 году — это способ выразить себя, не теряя природной гармонии. Главное — выбрать то, что подчеркнёт индивидуальность, а не просто "вписаться в тренд".
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
