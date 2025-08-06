Что делать, если кожа на стопах стала сухой и шершавой — подробная инструкция

Как быстро убрать сухость стоп: простые способы и эффективные средства

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухие пятки и шершавые стопы — не самая гламурная тема, но очень актуальная. Особенно летом, когда босоножки выносят на всеобщее обозрение каждый миллиметр. Хорошая новость — вернуть коже мягкость можно быстро и без салона.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/78/ab/2a/78ab2aa7b84bec833609a3fde803e53d.jpg Стопы

Экспресс-педикюр дома

Начните с ванночки: тёплая вода, морская соль и немного соды помогут размягчить ороговевший слой. Через 10–15 минут берите в руки пемзу или специальную тёрку. Главное — не переусердствуйте: работайте по чуть-чуть, без фанатизма, иначе добьётесь микротрещин.

Глубокое питание — не пропускай этот шаг

После очищения — момент для насыщения. Используйте кремы с мочевиной (10–15%), маслом ши, пантенолом. Наносите толстым слоем, надевайте хлопковые носки — и пусть кожа впитывает всё лучшее всю ночь.

SOS-маски для пяток

Если совсем нет времени, сделайте маску: смажьте стопы жирным кремом или кокосовым маслом, оберните пищевой плёнкой и наденьте носки на 1–2 часа. После снимите и аккуратно промассируйте кожу — результат почувствуете сразу.

И не забывай о профилактике

Чтобы не возвращаться к вопросу каждые три дня, делайте лёгкий пилинг 1–2 раза в неделю, наносите крем ежедневно, особенно летом. И не ходите дома босиком — это сушит кожу быстрее, чем кажется.

Сухость стоп — не приговор. Системный, но быстрый уход творит чудеса даже за вечер.

Уточнения

Стопа́ — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.



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