Всё, что вы хотели знать о тонике: от состава до правильного применения

Тоник — это не "вода для красоты", как его часто недооценивают. Это незаметный, но важный солдат в вашей skincare-армии. Он подготавливает кожу к последующим этапам ухода и работает тонко, но эффективно.
После умывания кожа может ощущать стянутость, быть обезвоженной или, наоборот, излишне жирной. Тоник нейтрализует воздействие жёсткой воды, восстанавливает pH и убирает остатки очищающего средства. Это первый шаг к тому, чтобы последующие сыворотки и кремы работали на полную.
Наносите тоник утром и вечером сразу после очищения. Используйте ватный диск или просто похлопывающими движениями пальцев — в зависимости от текстуры. Главное — не пропускать: регулярность делает кожу более восприимчивой к уходу и заметно улучшает её состояние.
Тоник — не каприз, а основа грамотного ухода. Найдите свой, и ваша кожа ответит благодарным сиянием.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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