Правильная сыворотка — залог сияющей кожи: советы по выбору и применению

Бьюти-гид по сывороткам: выбираем ту, которая действительно работает

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Твоя кожа может быть увлажнённой, сияющей и ровной — но только если в бьюти-рутине есть сыворотка. Этот концентрат активных веществ — настоящее оружие красоты. Главное — выбрать ту самую: нужную именно тебе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бьюти-уход с голубым ретинолом

Что такое сыворотка и зачем она коже?

Сыворотка — это высококонцентрированный косметический продукт, насыщенный активными ингредиентами. В отличие от кремов, она проникает в глубокие слои кожи и работает точечно: борется с пигментацией, обезвоживанием, воспалениями или морщинами. Это твой «ускоритель» ухода, который запускает видимый эффект быстрее остальных средств.

Какую выбрать: по типу кожи и проблеме

Для сухой кожи — ищи сыворотки с гиалуроновой кислотой, пантенолом и керамидами.

— ищи сыворотки с гиалуроновой кислотой, пантенолом и керамидами. Для жирной и проблемной — подойдут формулы с ниацинамидом, цинком, салициловой кислотой.

— подойдут формулы с ниацинамидом, цинком, салициловой кислотой. Для тусклой и уставшей — витамин С и антиоксиданты творят чудеса.

— витамин С и антиоксиданты творят чудеса. Для антивозрастного ухода — выбирай ретинол, пептиды и коэнзим Q10.

Совет: не перегружай кожу несколькими активами сразу — лучше использовать одну-две сыворотки поочерёдно.

Когда и как наносить?

Идеальное время — сразу после умывания и тоника, на чуть влажную кожу. Распределяй 2–3 капли, не втирая. Затем наноси крем — он «запечатает» сыворотку и усилит эффект.

Сыворотка — не каприз, а необходимый элемент продвинутого ухода. Правильный выбор этого средства способен буквально перезагрузить твою кожу.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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