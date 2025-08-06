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Завтрак, обед и ужин без чувства вины: секреты сбалансированного рациона

Сбалансированное меню на день: советы диетологов и пример плана питания
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Сбалансированное питание — это не диета, а образ жизни, в котором еда даёт энергию, а не чувство вины. Хорошо составленное меню помогает коже сиять, уму работать, а телу — не набирать лишнего. Но как не застрять в рутине гречки и курицы? Давайте разберёмся.

Девушка ест гранолу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест гранолу

Завтрак: запустить метаболизм и настроение

Идеальный завтрак — тот, что содержит сложные углеводы, белок и полезные жиры. Например, овсянка с ягодами и орехами или омлет с зеленью и тостом из цельнозернового хлеба. Добавьте чашку зелёного чая или воду с лимоном, чтобы разбудить организм без кофеиновой встряски.

Перекус: остановить голод до обеда

Перекус нужен, чтобы не срываться на всё подряд в обед. Выбирайте йогурт без сахара, горсть орехов или фрукт. Главное — не превращать перекус в мини-обед.

Обед: сытость без тяжести

Обед — время для полноценного белка и клетчатки. Курица или рыба с киноа, запечённые овощи, салат с оливковым маслом — простой и вкусный баланс. Избегайте жирных соусов и жареного, чтобы не клюнуть носом после еды.

Полдник: спасение от вечернего переедания

Во второй половине дня — лёгкий перекус: морковные палочки с хумусом, ломтик сыра, яблоко с миндалём. Это помогает удержать уровень сахара в крови стабильным.

Ужин: лёгкость — ключ к хорошему сну

Ужин должен быть лёгким, но сытным. Овощное рагу, запечённая рыба, салат с бобовыми или яйца пашот — идеальные варианты. Лучше избегать быстрых углеводов и алкоголя.

Сбалансированное меню — это не про голод, а про заботу о себе. Позвольте телу получать удовольствие от еды без угрызений совести.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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