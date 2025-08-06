Термозащита — незаметный герой вашего ухода: как она работает и почему её игнорируют

Вся правда о термозащите: спасёт ли она ваши волосы от перегрева

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Фен, плойка, утюжок — привычные помощники красоты. Но с каждым использованием они оставляют «след» на структуре волос. Как не превратить шевелюру в солому? Ответ прост — термозащита.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с феном для волос в руках.

Что такое термозащита и зачем она нужна?

Термозащита — это спрей, крем или сыворотка, создающие невидимый барьер между волосами и высокой температурой. При нагревании локоны теряют влагу, становятся ломкими, а чешуйки кутикулы раскрываются. Термозащитные средства помогают удерживать влагу внутри, уменьшая повреждения от стайлинга.

В каких случаях использовать термозащиту?

Каждый раз, когда вы сушите волосы феном, завиваете плойкой или выпрямляете утюжком. Даже щипцы с «керамическим покрытием» не спасают от перегрева. Более того, волосы, осветлённые или окрашенные, страдают сильнее — их структура уже ослаблена.

Какая термозащита лучше?

Существует два типа: несмываемая (спрей, крем) и смываемая (шампуни, кондиционеры). Лучше всего работают те, что содержат протеины шёлка, пантенол, аминокислоты и масла. Выбирайте средство с указанием температурной защиты (например, до 230 °C), особенно если пользуетесь горячими инструментами.

Как правильно наносить термозащиту?

На влажные волосы — перед сушкой, на сухие — перед укладкой. Распределите равномерно, уделяя внимание кончикам. Не переборщите: избыток средства утяжеляет пряди и может повлиять на фиксацию укладки.

Термозащита — не роскошь, а необходимость. Добавив её в свой уход, вы сохраните силу, блеск и красоту волос надолго.

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