Уход за кожей и водный баланс: как поддерживать правильный уровень увлажнённости

Увлажнение на максимум: что на самом деле влияет на водный баланс кожи

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Плотный крем — это ещё не всё. Если коже не хватает воды изнутри, ни одна сыворотка не спасёт. Разбираемся, как не допустить обезвоженности и вернуть коже сияние.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка выполняет массаж лица

Почему вода важна для кожи?

Кожа на 64% состоит из воды. Когда организму её не хватает, эпидермис теряет упругость, появляется сероватый тон и шелушение. Обезвоженность — это не тип кожи, а временное состояние, которое можно исправить.

Сигналы обезвоженной кожи

Усталый вид, мелкие морщинки, ощущение стянутости даже после ухода — всё это тревожные звоночки. Если вы замечаете, что кожа "не пьёт" крем, возможно, ей просто не хватает влаги.

Сколько воды нужно пить?

Знаменитые 2 литра — ориентир, но всё индивидуально. Учитывайте образ жизни, питание, физическую активность. При активных нагрузках и жаре — добавляйте стакан-два сверх нормы. Главное — регулярность. Маленькими глотками, а не литрами залпом.

Гидратирующие средства

Выбирайте уход с гиалуроновой кислотой, глицерином, алоэ и пантенолом. Они не просто увлажняют, но и удерживают влагу в коже. Хороший увлажнитель нужен не только летом — зимой кожа страдает от сухого воздуха не меньше.

Внутренний уход — тоже важен

Добавьте в рацион огурцы, ягоды, арбуз, листовые овощи. Они насыщены влагой и антиоксидантами, которые усиливают барьерную функцию кожи.

Хорошее увлажнение — это не каприз, а база красоты. Заботьтесь о коже комплексно, и она ответит вам сиянием и свежестью.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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