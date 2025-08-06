Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хью Лори станет Дамблдором: объявлен звёздный состав для новых аудиокниг о Гарри Поттере
Запеканка из творога без муки и манки: простой рецепт на завтрак
Овсянка полезнее в виде хлопьев длительной варки, а не быстрого приготовления
Пандемия COVID ускорила старение мозга: новое исследование выявило группы риска
Wildberries & Russ строит 400-метровый небоскрёб: что известно о проекте
Сансевиерия тянется вверх и не занимает место — идеальна для тесных комнат
Shacman опроверг слухи об уходе с российского рынка
Певец Шаман признался, что испытывает угрызения совести из-за дочери
Трюк с утяжелителями: как сделать рельефные плечи дома – без спортзала

Уход за кожей и водный баланс: как поддерживать правильный уровень увлажнённости

Увлажнение на максимум: что на самом деле влияет на водный баланс кожи
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Плотный крем — это ещё не всё. Если коже не хватает воды изнутри, ни одна сыворотка не спасёт. Разбираемся, как не допустить обезвоженности и вернуть коже сияние.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Почему вода важна для кожи?

Кожа на 64% состоит из воды. Когда организму её не хватает, эпидермис теряет упругость, появляется сероватый тон и шелушение. Обезвоженность — это не тип кожи, а временное состояние, которое можно исправить.

Сигналы обезвоженной кожи

Усталый вид, мелкие морщинки, ощущение стянутости даже после ухода — всё это тревожные звоночки. Если вы замечаете, что кожа "не пьёт" крем, возможно, ей просто не хватает влаги.

Сколько воды нужно пить?

Знаменитые 2 литра — ориентир, но всё индивидуально. Учитывайте образ жизни, питание, физическую активность. При активных нагрузках и жаре — добавляйте стакан-два сверх нормы. Главное — регулярность. Маленькими глотками, а не литрами залпом.

Гидратирующие средства

Выбирайте уход с гиалуроновой кислотой, глицерином, алоэ и пантенолом. Они не просто увлажняют, но и удерживают влагу в коже. Хороший увлажнитель нужен не только летом — зимой кожа страдает от сухого воздуха не меньше.

Внутренний уход — тоже важен

Добавьте в рацион огурцы, ягоды, арбуз, листовые овощи. Они насыщены влагой и антиоксидантами, которые усиливают барьерную функцию кожи.

Хорошее увлажнение — это не каприз, а база красоты. Заботьтесь о коже комплексно, и она ответит вам сиянием и свежестью.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Новости спорта
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения Аудио 
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Хью Лори станет Дамблдором: объявлен звёздный состав для новых аудиокниг о Гарри Поттере
Запеканка из творога без муки и манки: простой рецепт на завтрак
Овсянка полезнее в виде хлопьев длительной варки, а не быстрого приготовления
Пандемия COVID ускорила старение мозга: новое исследование выявило группы риска
Wildberries & Russ строит 400-метровый небоскрёб: что известно о проекте
Сансевиерия тянется вверх и не занимает место — идеальна для тесных комнат
Shacman опроверг слухи об уходе с российского рынка
Певец Шаман признался, что испытывает угрызения совести из-за дочери
Увлажнение на максимум: что на самом деле влияет на водный баланс кожи
Трюк с утяжелителями: как сделать рельефные плечи дома – без спортзала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.