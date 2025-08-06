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Один компонент в шампуне — и перхоть исчезает: а большинство даже не замечает его на этикетке

Дерматологи: горячая вода и стресс усиливают симптомы перхоти
1:44
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Белые хлопья на плечах могут испортить даже самый безупречный образ. Перхоть — не просто косметическая неприятность, а сигнал организма. Чтобы избавиться от неё, нужно понять, в чём корень проблемы.

Перхоть
Фото: https://www.freepik.com
Перхоть

Почему появляется перхоть?

Основная причина — нарушение работы сальных желёз и ускоренное обновление клеток кожи головы. Это может быть связано со стрессом, гормональным сбоем, неправильно подобранными средствами или даже питанием. Иногда виновником становится грибок Malassezia — он есть у всех, но при определённых условиях выходит из-под контроля.

Шампуни с доказанным эффектом

Выбирайте средства с кетоконазолом, пиритионом цинка или салициловой кислотой. Эти компоненты уменьшают воспаление, борются с грибком и мягко отшелушивают кожу. Важно использовать лечебные шампуни курсом, а не от случая к случаю.

Меняйте привычки ухода

Не мойте голову слишком горячей водой, не сушите феном на максимальной температуре. Используйте мягкие, неагрессивные шампуни, особенно если кожа головы склонна к чувствительности. И обязательно промывайте волосы дважды: первый раз — чтобы удалить грязь, второй — чтобы шампунь начал работать.

Внутренние причины — не исключение

Если проблема возвращается, стоит проверить желудочно-кишечный тракт, уровень витаминов группы B и гормональный фон. Иногда кожа головы говорит о внутренних сбоях громче, чем организм в целом.

Перхоть — это не приговор. При комплексном подходе и правильном уходе вы легко вернёте своим волосам чистоту, а себе — уверенность.

Уточнения

Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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