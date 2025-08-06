Салат вместо тонального крема: продукты, которые заменяют хайлайтер и маски

Красивый цвет лица — это не только результат ухода, но и отражение того, что вы едите. Некоторые продукты буквально "включают подсветку" кожи изнутри. Хотите сиять — начните с тарелки.
Морковь богата бета-каротином, который превращается в витамин A. Он ускоряет обновление клеток и придаёт коже мягкое, тёплое сияние. Только не переборщите — избыток может окрасить кожу в морковный оттенок.
Авокадо содержит здоровые жиры, витамин E и антиоксиданты. Всё это помогает коже сохранять влагу и эластичность, улучшая цвет и текстуру.
Черника, клубника, малина — это не только десерт, но и мощный источник антиоксидантов. Они защищают кожу от стресса и делают цвет лица более свежим.
Лосось и форель богаты омега-3 жирными кислотами. Они снимают воспаления, выравнивают тон кожи и придают ей здоровое сияние.
Железо, фолиевая кислота и витамины группы B в шпинате стимулируют кровообращение и улучшают насыщенность кожи кислородом. А значит — румянец и ровный цвет вам обеспечены.
Красота действительно начинается изнутри. Добавив эти продукты в рацион, вы не только почувствуете себя лучше, но и заметите, как кожа благодарит вас отражением в зеркале.
Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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