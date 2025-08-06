Салат вместо тонального крема: продукты, которые заменяют хайлайтер и маски

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Авокадо, лосось и шпинат помогают сохранить эластичность кожи — рекомендации диетологов
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Красивый цвет лица — это не только результат ухода, но и отражение того, что вы едите. Некоторые продукты буквально "включают подсветку" кожи изнутри. Хотите сиять — начните с тарелки.

Сезон ямочек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сезон ямочек

Морковь — витаминный заряд для сияния

Морковь богата бета-каротином, который превращается в витамин A. Он ускоряет обновление клеток и придаёт коже мягкое, тёплое сияние. Только не переборщите — избыток может окрасить кожу в морковный оттенок.

Авокадо — жиры, которые делают кожу счастливой

Авокадо содержит здоровые жиры, витамин E и антиоксиданты. Всё это помогает коже сохранять влагу и эластичность, улучшая цвет и текстуру.

Ягоды — суперфуды против тусклости

Черника, клубника, малина — это не только десерт, но и мощный источник антиоксидантов. Они защищают кожу от стресса и делают цвет лица более свежим.

Красная рыба — внутренняя лампа подсветки

Лосось и форель богаты омега-3 жирными кислотами. Они снимают воспаления, выравнивают тон кожи и придают ей здоровое сияние.

Шпинат — зелёное топливо для дермы

Железо, фолиевая кислота и витамины группы B в шпинате стимулируют кровообращение и улучшают насыщенность кожи кислородом. А значит — румянец и ровный цвет вам обеспечены.

Красота действительно начинается изнутри. Добавив эти продукты в рацион, вы не только почувствуете себя лучше, но и заметите, как кожа благодарит вас отражением в зеркале.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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