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Лимфодренаж: простой способ вернуть свежесть лицу и улучшить овал

Отёки ушли, скулы появились: секрет, который меняет лицо за 10 минут
1:43
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь замечали, как после массажа лицо выглядит более свежим и подтянутым? Это не магия, а работа лимфодренажа — процедуры, которая буквально "снимает усталость" с вашего лица. И главное — эффект можно заметить уже после первых сеансов.

Что такое лимфодренаж?

Лимфодренаж — это особый вид массажа, направленный на стимуляцию лимфооттока. Он помогает избавляться от лишней жидкости, устранять отёчность и ускорять выведение токсинов. Результат — более чёткий овал лица, ровный тон и сияющая кожа.

Как это работает?

Лимфатическая система — это «канализация» организма. Когда лимфа застаивается, лицо выглядит уставшим, одутловатым, появляются тёмные круги под глазами. С помощью мягких массажных движений или специальных приборов можно стимулировать ток лимфы, возвращая коже свежесть и тонус.

Заметные изменения после процедуры

  1. Уходят отёки и «мешки» под глазами
  2. Лицо становится визуально более худым
  3. Овал лица подтягивается
  4. Улучшается кровообращение и цвет кожи
  5. Мимические морщинки становятся менее заметными

Можно ли делать лимфодренаж дома?

Да! Подойдут:

  1. ручной массаж по массажным линиям
  2. роллер из кварца или нефрита
  3. гаджеты с вибрацией и микротоками
  4. гуа-ша

Важно: не нажимайте слишком сильно — лимфа находится близко к коже.

Лимфодренаж — это простой способ подарить лицу отдых и молодость. Регулярная практика способна заменить тонну кремов и фильтров.

Уточнения

Лимфодренаж также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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