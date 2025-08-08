Кремы, которые ускоряют старение: вы могли ими пользоваться годами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Вы покупаете крем с надписью "anti-age" и верите, что он помогает, а кожа всё равно выглядит уставшей? Появились пигментные пятна и морщинки стали заметнее? Возможно, вы столкнулись с незаметной ловушкой — парфюмерными отдушками, которые прячутся даже в самых дорогих баночках.

Вазелин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вазелин

Что скрывается за приятным ароматом

Производители добавляют в кремы отдушки — как синтетические, так и "натуральные", чтобы сделать продукт более привлекательным. Но за запахом скрывается опасность: ароматические компоненты раздражают кожу и запускают микровоспаления.

Даже если вы их не ощущаете, кожа страдает — нарушается структура коллагена и эластина, из-за чего лицо теряет упругость и становится более подверженным старению.

На солнце — вдвойне опасно

Самый тревожный момент — взаимодействие отдушек с солнцем. Под действием ультрафиолета определённые молекулы (вроде линалоола или цитронеллола) начинают окисляться. В результате образуются свободные радикалы, которые атакуют здоровые клетки кожи.

Результат — ускоренное старение, появление морщин и пигментных пятен. Иронично, но крем, который должен защищать, делает всё наоборот.

Натуральные масла — не всегда безопаснее

Если вы думаете, что надпись "ароматизирован натуральными маслами" спасёт ситуацию — увы, это не так. Эфирные масла лаванды, апельсина, розы или жасмина тоже способны вызывать фотосенсибилизацию — повышенную чувствительность к солнцу.

Их стоит применять крайне осторожно: перед нанесением обязательно смешивайте 1 каплю эфирного масла с 10 мл базового, например, масла жожоба.

Как понять, что крем вам не подходит

Откройте состав. Если вы видите "parfum" или "fragrance" в начале списка — концентрация отдушки высока, и лучше избегать такого средства. Безопаснее выбирать кремы с пометками "без отдушек" или "гипоаллергенно".

А если отказаться от аромата совсем не хочется — наносите духи на одежду, а не на кожу, особенно в области шеи и декольте.

Уход, а не атака

Важно не только, что вы наносите днём, но и чем очищаете лицо вечером. Остатки ароматизированной косметики лучше смывать мицеллярной водой — особенно перед применением ночного крема.

Переход на средства без отдушек — это не жертва, а забота о коже. Через 3-4 недели вы заметите: меньше раздражений, ровный тон, спокойное сияние. Иногда, чтобы выглядеть моложе, нужно не добавлять, а убирать лишнее.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
